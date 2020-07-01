В Україні запрацював сервіс автоматичного призначення пенсії



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Пенсія призначатиметься автоматично

Тепер немає необхідності додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України впровадив послугу автоматичного призначення пенсії.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

«З 1 липня Пенсійний фонд України впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії. Пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку. При цьому немає необхідності додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.

У Фонді звертають увагу, що послуга надається засобами вебпорталу з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Так, користувач, який не є пенсіонером та який авторизувався на вебпорталі Фонду за допомогою КЕП заповнює атрибути анкети (заяву; загальні дані; дані документу, що посвідчує особу, адресу проживання та реєстрації; дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення), додає скановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважає за необхідне надати) для підтвердження його права на певні доплати та пільги) та підписує анкету-заяву КЕП та надсилає її до органу Фонду.

За результатами опрацювання анкети - заяви користувач отримає інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення та розмір пенсії за допомогою СМС повідомлення, засобами вебпорталу та через мобільний додаток.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, тому у деяких категорій пенсіонерів зросте пенсія.

Також Кабінет міністрів України погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні. Так, з 1 вересня вона зросте до 5 тисяч гривень.