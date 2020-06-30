Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій. Якими будуть розміри виплат



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Пенсійний фонд здійснив перерахунок пенсій

Виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 липня

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного Фонду України.

Для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.

Незалежно від того, працює особа, чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму.

Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 липня

Розміри виплат з 01.07.2020

Найменування підвищення % від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність Розмір з 01.12.2019 (грн) Розмір з 01.07.2020 (грн) Різниця (грн) Мінімальний розмір пенсії за віком 100 1638,00 1 712,00 74,00 Мінімальний розмір пенсійної виплати 100 1638,00 1 712,00 74,00 Максимальний розмір пенсійної виплати 10 прожиткових 16380,00 17 120,00 740,00 Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни І група ІІ група ІІІ група Учасники бойових дій 650 525 360 165 10 647,00 8 599,50 5 896,80 2 702,70 11 128,00 8 988,00 6 163,20 2 824,80 481,00 388,50 266,40 121,10 Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ЧАЕС І група ІІ група ІІІ група 285 255 225 4 668,30 4 176,90 3 685,50 4 879,20 4 365,60 3 852,00 210,90 188,70 166,50 Розмір пенсії шахтарям 3 прожиткових 4 914,00 5 136,00 222,00 Пенсія за особливі заслуги перед Україною 20-40 327,60-655,20 342,40-684,80 14,80-29,60 Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи 50 819,00 856,00 37,00 Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 2 групи 40 655,20 684,80 29,60 Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 3 групи 30 491,40 513,60 22,20 Підвищення учасникам бойових дій 25 409,50 428,00 18,50 Підвищення учасникам війни 15 245,70 256,80 11,10 Підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю 20 327,60 342,40 14,80 Підвищення жертвам нацистських переслідувань (особам з інвалідністю) І група ІІ група ІІІ група 50 40 30 819,00 655,20 491,40 856,00 684,80 513,60 37,00 29,60 22,20

Нагадаємо, в Україні з 1 липня підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень, тому у деяких категорій пенсіонерів зросте пенсія