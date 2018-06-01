В Україні запровадять іспит з української мови для бажаючих отримати громадянство

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Порошенко підписав указ, в якому доручив Кабміну ввести екзамен з української мови для людей, які прагнуть отримати громадянство України

Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів України запровадити в установленому порядку сертифікаційний іспит з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття громадянства України.

Про це йдеться в указі глави держави №156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України» від 31 травня, опублікованому на сайті президента.

Цим указом президент постановив «визнати за необхідне вжиття невідкладних заходів щодо зміцнення державного статусу української мови та створення єдиного культурного простору України». Згідно з документом, Кабмін протягом місяця має створити експертну групу, яка проведе аналіз сучасної мовно-культурної ситуації в Україні, розробить критерії оцінки ефективності державної мовної політики і політики у сфері культури та механізми моніторингу мовно-культурної ситуації на постійній основі.

Експертна група повинна складатися з представників державних органів та органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, провідних вітчизняних вчених і міжнародних фахівців. З урахуванням пропозицій експертної групи уряд протягом двох місяців повинен затвердити державну цільову програму на 2018-2028 роки для забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, для створення єдиного культурного простору України та для збереження цілісності культури.

Державна цільова програма повинна передбачати, зокрема, «покращення якості викладання державної мови в закладах освіти, сприяння вивченню української мови іноземцями, розробці дистанційних та онлайн-курсів з вивчення української мови, запровадження в установленому порядку сертифікаційного іспиту з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України».

Серед іншого, програма має також передбачати такі заходи, як зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвих механізмів її захисту та розвитку;

забезпечення обов'язкового використання української мови під час виконання своїх обов'язків та недопущення її дискримінації посадовцями і службовцями;

розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів;

забезпечення підтримки та популяризації української мови за кордоном;

підтримку інновацій, нових знань та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні та радіо, забезпечення стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу;

проведення конкурсів на створення інформаційної україномовної продукції для дітей;

запровадження освітніх теле- та радіопрограм, відкритих електронних курсів з української історії та культури;

подальшої підтримки видання книг українською мовою, підвищення конкурентоспроможності української книжок на вітчизняному та закордонному ринках;

заохочення молоді до вивчення, навчання та спілкування українською мовою;

створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації українською мовою;

розширення за кордоном україномовного інформаційного простору;

збереження культурної спадщини та розширення доступу до неї громадян;

підтримку культурного розмаїття, розвитку міжнародного культурного співробітництва, інтеграції української культури у світовий культурний простір;

розвиток комп'ютерного забезпечення українською мовою, зокрема, відповідного програмного забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування та державних організацій.

Також указ зобов'язує уряд щорічно до Дня української писемності та мови інформувати президента України про мовно-культурну ситуацію в Україні та заходи, вжиті для захисту та забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної.

Разом з тим президент доручив обласним держадміністраціям та Київській міськдержадміністрації розробити протягом 2 місяців після затвердження Кабміном зазначеної програми на 2018-2028 роки відповідні регіональні плани заходів і забезпечити їх реалізацію.

Зазначається, що даний указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 31 травня 2018 року.

Як повідомлялося, 31 травня, президент України Петро Порошенко підписав указ про початок десятиліття української мови.