У центрі Києва триває монтаж «Ковчега» до Дня Незалежності (фото)

Фестиваль «Ковчег «Україна»: десять століть української музики» відбудеться 22 серпня

На Михайлівській площі в центрі Києва триває монтаж конструкцій та обладнання для проведення фестивалю «Ковчег «Україна»: десять століть української музики». Роботи триватимуть до 22:00 18 серпня.

Фестиваль триватиме з 21:00 до 23:00 22 серпня на Михайлівській площі. Ініціативу Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти підтримано розпорядженням КМДА №1771.

Візуалізація сцени фестивалю. Фото: Ковчег «Україна»/Facebook

Як повідомляли організатори фестивалю, захід до 30-річчя незалежності України поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.

У зв’язку із проведенням заходу 21 та 22 серпня буде обмежено рух всіх видів транспорту вулицею Михайлівською (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) та вулицею Великою Житомирською (від перехрестя з вулицею Володимирською до Михайлівської площі) з 20:30 до 23:30.

Також, будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях яких проходить вулицями, де буде проводитися захід, відповідно до схеми організації дорожнього руху.

До слова, під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць. Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

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