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    В Україні жоден регіон не готовий до послаблення карантину

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    В Україні адаптивний карантин продовжено до 31 грудня&nbsp; - В Україні жоден регіон не готовий до послаблення карантину
    В Україні адаптивний карантин продовжено до 31 грудня 

    На Кіровоградщині, де раніше могли послаблювати карантин, перевищена норма в 40 пацієнтів з Covid-19 на 100 тисяч населення за 14 днів

    В Україні станом на 19 жовтня не залишилося жодного регіону, який готовий до послаблення карантину. До «червоного» списку потрапила і Кіровоградська область, яка тривалий час фіксувала найменшу кількість захворювань.

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Так, у всіх регіонах України перевищений показник захворюваності коронавірусів. В середньому по країні він становить 192,7 при нормі в 40. Найгірша ситуація в Сумській (343,5), Хмельницькій (325,2) та Харківській (307,6) областях. У Кіровоградській області цей показник становить 43,8, в Києві - 206,1.

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    Також в Україні на 65,7% заповнені лікарняні ліжка для лікувань коронавірусу. При цьому в трьох областях відсоток заповнювання перевищує 80%.

    До слова, в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей. Також відомо, що вчора 1 112 пацієнтів одужали, а 66 - померли від ускладнень.

    Тим часом у світі кількість інфікованих Covid-19 наближається до 40 млн.

    До слова. із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

     Читайте також: Військовий епідеміолог Сергій Кравченко: Знаєте, що найстрашніше? Людина при Сovid-19 помирає в свідомості


    Міністерство охорони здоров'я карантин
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