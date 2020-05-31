В Чехії б’ють на сполох через українських заробітчан



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Чехи не хочуть працювати на полях, цю роботу виконують українці, філіппінці і румуни Фото: Business Wisdom Summit

«Якщо українці не повернуться – це буде просто катастрофа для нас» – фермер

У Чехії без українських заробітчан може пропасти велика частина врожаю, адже на полях нікому працювати. Країна відновила видачу короткострокових робочих віз і консульства знову запрацювали в Києві і Львові, проте дістатися туди українцям зараз вкрай важко.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як розповідають чеські фермери, чехи не хочуть працювати на полях, цю роботу виконують українці, філіппінці і румуни.

«У сфері землеробства ми використовуємо робочу силу з України. Нам здається, що для цієї роботи вони підходять найбільше. Ми їх роботою зазвичай задоволені. Працьовиті люди», – розповів директор однієї з агрофірм Томаш Зоуфалій.

Зараз на його полі працює кілька українських заробітчан, які приїхали до Чехії як тільки відкрилися кордони для тих, хто має довгострокову візу. Однак, цього дуже мало. Від наслідків локдауну підприємство вже втратило понад 8 млн доларів. Що буде, якщо не приїдуть українці, фермери не хочуть навіть думати.

«Якщо українці не повернуться – це буде просто катастрофа для нас. Це означає, що ми не зберемо наші овочі. Чехія і так тільки на 30% самостійна у виробництві овочів. Для нас працівники з України просто життєво необхідні. Якщо вони до нас вчасно не повернуться вважайте, що сезон для нас в цьому році передчасно завершився, ми просто опинимося банкрутами», – констатував Томаш Зоуфалій.

Глава одного з найбільших овочевих підприємств в Чехії Павел Покорний розповів, що після введення надзвичайного стану попросив українців, які встигли приїхати ще до закриття кордонів, не повертатися додому.

«Ситуація з коронавірусом показала нам, що залежність від української робочої сили миттєво може поставити цілі виробництва на коліна. Якби я не попросив своїх робочих залишитися, сезон можна було б достроково завершувати», – заявив він.

Нагадаємо, в Естонії урожай полуниці під загрозою через те, що в країну не можуть приїхати українські заробітчани. Естонські фермери просять уряд повернути на поля українських працівників.

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