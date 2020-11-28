В Україні з’явилося нове професійне свято

День працівника системи фінансового моніторингу будуть відзначати щороку 28 листопада

Президент Володимир Зеленський установив в Україні професійне свято – День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначатиметься 28 листопада.

Відповідний указ оприлюднений на Офіційному інтернет-представництві глави держави.

«Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України постановляю: установити в Україні професійне свято – День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада», – ідеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 9 жовтня Кабінет міністрів схвалив проекти указів президента щодо встановлення в Україні двох нових професійних свят. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду. Проекти указів підготувало Міністерство фінансів, через яке Кабмін координує діяльність Державної казначейської служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.