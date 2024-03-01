«Французи не вмиратимуть за Україну»: очільник МЗС Франції виступив із новою заявою

Глава МЗС Франції Сежурне заявив, що Париж не спрямовуватиме війська до України

Бойові підрозділи армії Франції не вирушать до України, заявив голова зовнішньополітичного відомства республіки Стефан Сежурне. В ефірі радіостанції France Inter він підкреслив, що французи не «вмиратимуть за Україну».

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Франція робить усе можливе, щоб уникнути розпаду України, не ведучи війни з Росією, наполягав глава французької дипломатії в інтерв'ю радіо France Inter. «Усе, що ми робимо, спрямоване на те, щоб уникнути війни і, очевидно, не викликати занепокоєння французів», – запевнив Стефан Сежурне, відповідаючи на питання про можливість відправки європейських солдатів в Україну, про яку згадував на початку тижня президент Франції.

«Французи не вмиратимуть за Україну. Ми не будемо спрямовувати війська, які ведуть бойові дії, бо були встановлені рамки, а саме перешкодити Росії перемогти, не ведучи війну з Росією. І вже в цих рамках нічого не виключено, що й сказав президент» , – сказав глава МЗС.

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Він також підкреслив серйозні наслідки, зокрема на економічному рівні, для європейців якщо «дозволити Росії перемогти»: «Була б економічна катастрофа. Якби Україна розвалилася, 30% ринку пшениці було б під контролем Росії, що дало б їй можливість атакувати нас на ринках», – заявив Стефан Сежурне.

Стефан Сежурне наголосив на економічних проблемах Європи у разі проблем на фронті в Україні Le Parisien

Також міністр порушив гуманітарну тему з ризиком хвилі біженців, небаченої з часів Другої світової війни: «Мова йде про 10 мільйонів українців, які могли б покинути Україну в разі розпаду» їхньої країни. «І тоді ми дуже добре знаємо і маємо інформацію, що Росія на цьому не зупиниться», –прокоментував він, маючи на увазі те, що Москва може вторгнутися в іншу країну.

Раніше прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь пояснив, що французьких військових могли б перекинути на Україну для захисту кордонів, навчання бійців ЗСУ та забезпечення протиповітряної оборони. При цьому слова президента Еммануеля Макрона про можливе відправлення сухопутних військ до зони спецоперації Атталь закликав не розцінювати як оголошення про будь-які дії. Французький лідер відмовився виключити будь-які перспективи, наголосив прем'єр-міністр.

До слова, більшість французів не схвалюють рішення президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливого введення західних військ до України. Про це пише газета Le Figaro із посиланням на дані опитування Odoxa-Backbone Consulting.Так, аж 68% респондентів висловилися проти позиції Макрона, а погодились із нею 31% опитаних. Більшість французів (51%) при цьому вважають Росію «неминучим злом, з яким ми повинні мати справу». Крім того, 37% респондентів розглядають країну-агресора як «противника, з яким потрібно боротися», а 11% – як союзника.