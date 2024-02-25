Представник Конгресу США заявив, що Палата мусить ухвалити Україні допомогу

Джим Коста назвав Росію синдикатом, що маскується під країну з мафіозним ватажком

24 лютого Член Палати представників Конгресу США Джим Коста заявив, що Путін є воєнним злочинцем, а США повинні надавати Україні усю необхідну допомогу для успішного ведення війни. Про це він сказав на дискусії «Чи вийдуть США із гри? І хто може прийти на зміну?», яку організував Фонд Віктора Пінчука та YES.

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«Ми всі погоджуємося, що це переломний момент у світовій історії та випробування нашого часу. Йдеться про добро і зло. Росія – це синдикат, що маскується під країну з мафіозним ватажком. Путін – воєнний злочинець», – сказав Джим Коста.

Член Палати представників Конгресу заявив, що США мусять ухвалити рішення про допомогу Україні.

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«Я вважаю, що ми мусимо, а тому ми ухвалимо рішення про додатковий пакет допомоги Україні. Це складно і непривабливо. Але я вірю, що протягом наступних кількох тижнів реакція США стане маяком для захисту нашої безпеки та демократичних цінностей», – додав Джим Коста.

Представник Конгресу висловився стосовно політичної волі союзників: «Зрозуміло одне, що соціальна воля в США та ЄС є важливими для збереження підтримки, якої потребує Україна. З волею громадськості все можливо, без неї – нічого. Ми повинні дати Україні все необхідне для успішного ведення цієї війни. Активізація Європи має вирішальне значення».

Нагадаємо, що Палата представників США розгляне прохання президента Джо Байдена про виділення Україні додаткових мільярдів доларів допомоги не раніше середини березня.

За словами Маккола, він очікує, що після повернення з канікул законодавці Палати спочатку розглядатимуть «ширші» законопроєкти.