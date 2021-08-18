Таліби підірвали статую свого давнього ворога

В Афганістані бойовики «Талібану» знищили монумент на честь Мазарі

Бойовики руху «Талібан» підірвали статую, зведену на честь польового командира Абдули Алі Мазарі, який воював з талібами у 90-і роки. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Пам'ятник польовому командиру розташовувався в провінції Баміан. Цей регіон Афганістану став відомим у 2001 році, коли таліби знищили статуї Будди, вік яких досягав майже 1500 років. Тоді екстремісти обґрунтували свій вчинок тим, що «ці статуї порушували ісламську заборону ідолопоклонства».

Багато афганців сприйняли знищення пам'ятника, спорудженого на честь давно вбитого противника руху «Талібан», як «тривожний дзвінок», який вказує, що запевнення талібів про те, що «минуле - це минуле», можуть виявитися брехнею, пише агентство.

Абдул Алі Мазарі

Абдул Алі Мазарі був етнічним хазарейцем (афганські шиїти, нащадки монгольських завойовників), у 80-і роки минулого століття він воював проти радянської армії, після закінчення війни виступав за будівництво федеративного Афганістану, в якому були б захищені права всіх етнічних і релігійних меншин. У 1995 році польовий командир потрапив до талібів в полон і був убитий.

Президент Ашраф Гані в 2016 році офіційно назвав Мазарі мучеником за національну єдність Афганістану.

Зазначимо, що 18 серпня стало відомо, що президент Афганістану Ашраф Гані через захоплення влади рухом «Талібан» втік до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Через втечу Гані перший віцепрезидент Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов'язки глави держави, проте очікується, що «Талібан» найближчим часом має представити нового лідера Афганістану. Втім навряд чи він буде визнаний в світі, оскільки таліби на міжнародному рівні вважаються терористами.

18 серпня США назвали ймовірного майбутнього лідера Афганістану. Лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

Крім того, сьогодні, 18 серпня, таліби розстріляли мирних мітингувальників в Афганістані.

Напередодні представники руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані, дали першу пресконференцію для світових та афганських ЗМІ в Кабулі.

Раніше афганські жінки вийшли на першу акцію протесту проти талібів.

До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

Крім того у ці дні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.