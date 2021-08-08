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    В Умані відкрили парк динозаврів (фото, відео)

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    Експозиція парку складається з трьох частин - В Умані відкрили парк динозаврів (фото, відео)
    Експозиція парку складається з трьох частин
    Фото zmi.ck.ua

    У парку розміщено понад 60 експонатів реальних розмірів

    7 серпня в Умані відбулося відкриття парку динозаврів – «Dinosofia».

    У парку розміщено понад 60 експонатів реальних розмірів, зокрема, майязавр, анкілозавр, паразавролоф, трицератопс, диметродон, стегозавр та багато інших тварин. Про це пише Центр черкаських медіа.

    Тут представлені різні експонати: містичні істоти, герої популярних фільмів, печерні люди. А динозаври розміщені в історичній послідовності життя.

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    Динозаври у реальну величину. Фото zmi.ck.ua
    Також у парку є герої фільмів. Фото zmi.ck.ua

    На території «Dinosofia» є величезний павук, який рухає лапами, гігантська горила та навіть дракон.

    Також відвідувачі не тільки дізнаються про найвідоміші теорії походження людини, а й зможуть позувати в ланці еволюції Дарвіна.

    Парк умовно можна поділити на три частини:

    1. Епоха динозаврів. Тут можна побачити динозаврів тріасового періоду (251-201 млн років тому), юрського періоду (201-145 млн років тому), крейдяного періоду (145-66 млн років тому). Всі динозаври розташовані у хронологічній послідовності.
    2. Звідки взялись люди? У цій частині парку відвідувачі зустрінуть Адама і Єва, печерних людей та навіть на власні очі побачать літаючу тарілку! А також дізнаються про найвідоміші теорії походження людини.
    3. Welcome to Hollywood! Тут зібрані містичні істоти, яких ми бачили у популярних кінострічках. Кожен зможе впізнати улюбленого кіногероя і зробити з ним фото

    Нагадаємо, на території столичного Гідропарку відкрили найбільший парк динозаврів в Україні. На відвідувачів чекають понад 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів, комахи-велетні та багато іншого.

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    Теги: Умань парк
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    В Умані відкрили парк динозаврів (фото, відео)