В Умані відкрили парк динозаврів (фото, відео)

У парку розміщено понад 60 експонатів реальних розмірів

7 серпня в Умані відбулося відкриття парку динозаврів – «Dinosofia».

У парку розміщено понад 60 експонатів реальних розмірів, зокрема, майязавр, анкілозавр, паразавролоф, трицератопс, диметродон, стегозавр та багато інших тварин. Про це пише Центр черкаських медіа.

Тут представлені різні експонати: містичні істоти, герої популярних фільмів, печерні люди. А динозаври розміщені в історичній послідовності життя.

На території «Dinosofia» є величезний павук, який рухає лапами, гігантська горила та навіть дракон.

Також відвідувачі не тільки дізнаються про найвідоміші теорії походження людини, а й зможуть позувати в ланці еволюції Дарвіна.

Парк умовно можна поділити на три частини:

Епоха динозаврів. Тут можна побачити динозаврів тріасового періоду (251-201 млн років тому), юрського періоду (201-145 млн років тому), крейдяного періоду (145-66 млн років тому). Всі динозаври розташовані у хронологічній послідовності. Звідки взялись люди? У цій частині парку відвідувачі зустрінуть Адама і Єва, печерних людей та навіть на власні очі побачать літаючу тарілку! А також дізнаються про найвідоміші теорії походження людини. Welcome to Hollywood! Тут зібрані містичні істоти, яких ми бачили у популярних кінострічках. Кожен зможе впізнати улюбленого кіногероя і зробити з ним фото

Нагадаємо, на території столичного Гідропарку відкрили найбільший парк динозаврів в Україні. На відвідувачів чекають понад 100 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів, комахи-велетні та багато іншого.

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