Правоохоронці затримали чоловіка, який підстрелив в Умані двох хасидів

Стрільцю загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

Зловмисник поранив одного ізраїльтянина в груди, іншого – в руку

Правоохоронці затримали чоловіка, який напередодні відкрив вогонь у хасидському кварталі Умані. Він поранив двох громадян Ізраїлю. Як ідеться у повідомленні пресслужби поліції Черкаської області, стрільцем виявився 22-річний ізраїльтянин.

У приміщенні готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида в груди, іншого – в руку. Після чого втік у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців.

Зараз чоловіка розшукали та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Умань вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Що ж до поранених, то медики швидкої допомоги госпіталізували їх до лікарні. Наразі їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, напередодні на Львівщині сталася стрілянина, поранено поліцейського та лісничих.

Також 21 травня у Києві хлопець з вікна багатоповерхівки обстріляв військову частину на Печерську з пневматичної зброї. Його доставили до відділення поліції. У квартирі порушника провели обшук, під час якого виявили пневматичну зброю.