Місцева влада розповіла, кого торкнуться зміни у сфері надання субсидій

З 1 травня почали діяти нові правила щодо нарахування субсидій.

Вінничанам, які отримують цю державну допомогу, потрібно звернутись до Прозорих офісів, де надають соціальні послуги: вул. Космонавтів, 30 (50-83-88) та вул. Брацлавська,85 (50-86-26). Про це сьогодні йшлось під час прес-конференції. «27 квітні 2018 року Урядом прийнята Постанова Кабінету Міністрів, яка регламентує деякі нові правила



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З 1 травня почали діяти нові правила щодо нарахування субсидій.

Вінничанам, які отримують цю державну допомогу, потрібно звернутись до Прозорих офісів, де надають соціальні послуги: вул. Космонавтів, 30 (50-83-88) та вул. Брацлавська,85 (50-86-26). Про це сьогодні йшлось під час прес-конференції.

«27 квітні 2018 року Урядом прийнята Постанова Кабінету Міністрів, яка регламентує деякі нові правила щодо нарахування субсидій. Ми хочемо донести їх до вінничан, щоб процес оформлення субсидій відбувався спокійно і без ажіотажу. Всі, хто має право на субсидію, отримають цей вид допомоги з 1 травня навіть в тому випадку, якщо оформлять її в кінці цього місяця», – каже заступник міського голови Галина Якубович.

«Ми знали, що будуть прийняті зміни, і вже розпочали видачу талонів попереднього запису для того, щоб не було черг і вінничан могли у зручний для себе день та час відвідати Прозорі офіси. На сьогодні попередній запис вже триває у двох Прозорих офісах: «Вишенька» по вул. Космонавтів,30 та «Старе місто» по вул. Брацлавська,85. Ці заклади працюють з 9.00 до 17.00 з понеділка по четвер і з 9.00 до 16.00 у п’ятницю. Також можна записатись по телефону», – зазначила директор департаменту соціальної політики Лариса Попова.

Також Лариса Попова розповіла про зміни, які відбулися у зв’язку з новою постановою. Тепер житлова субсидія не призначається, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартири і 200 кв. метрів для індивідуального будинку. Винятками є дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування. Читайте також Обнародовано програму святкування Дня Європи Вчора, 12:12

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По-друге, житлова субсидія не призначається, коли будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має транспортний засіб (крім мопеда), з дати випуску якого минуло менше п’яти років, тобто, дата випуску пізніше 01.05.2013 року. При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля.

По-третє – якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є люди, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, і в цьому періоді взагалі відсутні доходи або вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи. Або якщо вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний (819 грн), сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи.

Залишилось обмеження, яке було і раніше, і стосується того, що будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив купівлю або оплатив послугу (одноразово) на суму, яка на дату купівлі, оплати, перевищує 50 тис. гривень. Однак, тут є нововведення – тепер субсидії не нараховуватимуть у випадку, коли людина отримала у спадок, дарування та деякі інші законні способи право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку на суму, яка на дату набуття права власності перевищує 50 тис. гривень.

Залишилось обмеження й щодо заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. Якщо заборгованість становила 340 гривень, то субсидія не призначалась. Тут також є нововведення – якщо структурні підрозділи соціального захисту отримають інформацію про наявність у домогосподарства, що одержувало житлову субсидію у попередньому опалювальному (неопалювальному) сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. «Раніше обов’язкову частку не виділяли, зараз, коли ми будемо робити повідомлення через Центр муніципальних систем, там буде колонка «Обов’язкова частка», якщо в ній буде заборгованість, яка перевищує 340 гривень, то субсидію не надаватимуть», – відмітила Лариса Попова.

Лариса Попова нагадала, що при міській раді діє спеціальна комісія, як розглядає винятки у наданні субсидій. «Якщо людина перебуває у складних життєвих обставинах, які викликані хворобою, то такий випадок може розглядатись комісією і субсидія може надаватись як виняток (крім перевищення площі будинку та квартир)», – зауважила Лариса Попова.