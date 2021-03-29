В уряді повідомили, скільки українців неправомірно отримує субсидії

Верифікація отримувачів соціальної домопоги робиться вже після нарахування коштів, розповіла Лазебна

Менше 10% субсидіантів в Україні отримують допомогу неправомірно. Такі дані навела міністерка соцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Лазебної, верифікацію субсидіантів здійснює Міністерство фінансів України.

«Вони мають доступ до наших баз даних, перевіряють і дають нам списки, що ось у цих областях треба перевірити конкретно персонально ось таких і таких споживачів. Ми перевіряємо ці дані і певний відсоток таких повідомлень Мінфіну, менше 10%, що людина неправомірно отримує певну соціальну підтримку, підтверджується», – розповіла міністерка соцполітики.

За її словами, верифікація Мінфіном робиться постфактум, після нарахування коштів.

«Ми вже нарахували субсидію, і людина має повернути ці кошти. А верифікація краще діє, коли вона превентивна. У цьому напрямку зараз і Мінфін працює, і ми не стоїмо на місці», – додала Лазебна.

Нагадаємо, у лютому 2021 року відбулося зменшення розміру субсидій через зниження цін на природний газ для населення.

В Україні за рік провели верифікацію соцвиплат на 455 млрд гривень і виявили 2,5 млн випадків, коли одержувачі потребували додаткових перевірок.