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    В уряді повідомили, скільки українців неправомірно отримує субсидії

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    Лазебна: Людина має повернути ці кошти - В уряді повідомили, скільки українців неправомірно отримує субсидії
    Лазебна: Людина має повернути ці кошти
    Фото: Marina Lazebna/Facebook

    Верифікація отримувачів соціальної домопоги робиться вже після нарахування коштів, розповіла Лазебна

    Менше 10% субсидіантів в Україні отримують допомогу неправомірно. Такі дані навела міністерка соцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю РБК-Україна.

    За словами Лазебної, верифікацію субсидіантів здійснює Міністерство фінансів України.

    «Вони мають доступ до наших баз даних, перевіряють і дають нам списки, що ось у цих областях треба перевірити конкретно персонально ось таких і таких споживачів. Ми перевіряємо ці дані і певний відсоток таких повідомлень Мінфіну, менше 10%, що людина неправомірно отримує певну соціальну підтримку, підтверджується», – розповіла міністерка соцполітики.

    За її словами, верифікація Мінфіном робиться постфактум, після нарахування коштів.

    «Ми вже нарахували субсидію, і людина має повернути ці кошти. А верифікація краще діє, коли вона превентивна. У цьому напрямку зараз і Мінфін працює, і ми не стоїмо на місці», – додала Лазебна.

    Нагадаємо, у лютому 2021 року відбулося зменшення розміру субсидій через зниження цін на природний газ для населення.

    В Україні за рік провели верифікацію соцвиплат на 455 млрд гривень і виявили 2,5 млн випадків, коли одержувачі потребували додаткових перевірок.

    Теги: субсидія соцвиплати Марина Лазебна
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