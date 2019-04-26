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    Субсидії на новий опалювальний сезон переоформлять автоматично

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    З 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима - Субсидії на новий опалювальний сезон переоформлять автоматично
    З 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима

    Автоматично субсидії перепризначать 90% субсидіантам

    Уряд ввів автоматичний перерахунок субсидій для більшості домогосподарств з травня.

    Про це віце-прем'єр-міністр Павло Розенко сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

    «Тиждень тому уряд ухвалив зміни і доповнення в систему субсидій, і ми вже сьогодні внесли такі пропозиції щодо того, що на новий опалювальний сезон не буде у нас стовідсоткової подачі заяв і переоформлення субсидій», - сказав він.

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    «Ми ухвалили рішення, що з 1 травня 90% субсідіантів отримують перерахунок субсидій на новий сезон опалювальний в автоматичному режимі», - додав Розенко.

    За словами віце-прем'єра, уряд буде і далі удосконалити механізм виплати субсидій.

    Як відомо, виплата монетизованих субсидій, яка розпочалася 1 березня цього року, продовжиться у квітні і травні. 

    До слова, субсидії у травні автоматично перепризначать трьом мільйонам сімей.

    Однак, субсидії «живими грошима» можуть скасувати тим, хто вчасно не платить за комуналку.

     

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