Субсидії на новий опалювальний сезон переоформлять автоматично
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Автоматично субсидії перепризначать 90% субсидіантам
Уряд ввів автоматичний перерахунок субсидій для більшості домогосподарств з травня.
Про це віце-прем'єр-міністр Павло Розенко сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
«Тиждень тому уряд ухвалив зміни і доповнення в систему субсидій, і ми вже сьогодні внесли такі пропозиції щодо того, що на новий опалювальний сезон не буде у нас стовідсоткової подачі заяв і переоформлення субсидій», - сказав він.
«Ми ухвалили рішення, що з 1 травня 90% субсідіантів отримують перерахунок субсидій на новий сезон опалювальний в автоматичному режимі», - додав Розенко.
За словами віце-прем'єра, уряд буде і далі удосконалити механізм виплати субсидій.
Як відомо, виплата монетизованих субсидій, яка розпочалася 1 березня цього року, продовжиться у квітні і травні.
До слова, субсидії у травні автоматично перепризначать трьом мільйонам сімей.
Однак, субсидії «живими грошима» можуть скасувати тим, хто вчасно не платить за комуналку.