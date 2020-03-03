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    Перезавантаження Кабміну. На засіданні фракції «Слуги народу» буде попереднє голосування

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    Олена Шуляк&nbsp;<span>зазначила, що діяльність уряду в останні місяці знаходиться у фокусі різних атак</span> - Перезавантаження Кабміну. На засіданні фракції «Слуги народу» буде попереднє голосування
    Олена Шуляк зазначила, що діяльність уряду в останні місяці знаходиться у фокусі різних атак
    Фото: facebook.com

    За словами Олени Шуляк, на засіданні фракції відбудеться обговорення, після чого можливе сигнальне голосування

    На засіданні фракції «Слуга народу» планується попереднє голосування за кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Про це повідомила представниця Кабміну у Верховній раді Олена Шуляк, передає кореспондент РБК-Україна.

    За її словами, на засіданні фракції відбудеться обговорення, після чого можливе сигнальне голосування.

    «Потрібно подивитися, чи є 70% голосів фракції чи ні. Якщо немає підтримки в 70%, то рішення не приймається і навіть не виноситься на розгляд. Тому я думаю, що у нас сьогодні буде спекотне засідання, де будемо обговорювати не тільки законопроекти, але і кадрові питання, вони сьогодні більш важливі», - заявила Шуляк.

    Вона також зазначила, що діяльність уряду в останні місяці знаходиться у фокусі різних атак.

    «Ми пам'ятаємо і «плівки Гончарука» і скандал із зарплатами. Зараз також ми бачили певні вкиди щодо прем'єр-міністра Тігіпка ... Можуть бути і кадрові ротації, можуть бути і посилення», - додала Шуляк.

    нагадаємо, що зустріч президента Володимира Зеленського з парламентською фракцією «Слуга народа», яка мала відбутися сьогодні, 3 березня, переноситься. Ймовірно вона відбудеться ввечері. Зустріч з фракцією перенесли через відсутність узгодженого списку міністрів, яких необхідно замінити в уряді. Як стверджує співрозмовник «Главкома», наразі прем’єр-міністр Олексій Гончарук погодився на заміну п’ятьох міністрів, але це не влаштовує главу Офісу президента Андрія Єрмака.

    Слід нагадати, що ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

    Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є кілька робочих варіантів.

    Також нагадаємо, що ЗМІ назвали три кандидатури на посаду міністра оборони України.

    Зазначимо, що президент Володимир Зеленський прийде на позачергове засідання Ради 4 березня.

    До слова, у Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з питань оборони.

    За інформацією ЗМІ, посаду силового віцепрем'єра може посісти чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.

    «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Якщо голова уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

    У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

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