Перезавантаження Кабміну. На засіданні фракції «Слуги народу» буде попереднє голосування
За словами Олени Шуляк, на засіданні фракції відбудеться обговорення, після чого можливе сигнальне голосування
На засіданні фракції «Слуга народу» планується попереднє голосування за кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Про це повідомила представниця Кабміну у Верховній раді Олена Шуляк, передає кореспондент РБК-Україна.
За її словами, на засіданні фракції відбудеться обговорення, після чого можливе сигнальне голосування.
«Потрібно подивитися, чи є 70% голосів фракції чи ні. Якщо немає підтримки в 70%, то рішення не приймається і навіть не виноситься на розгляд. Тому я думаю, що у нас сьогодні буде спекотне засідання, де будемо обговорювати не тільки законопроекти, але і кадрові питання, вони сьогодні більш важливі», - заявила Шуляк.
Вона також зазначила, що діяльність уряду в останні місяці знаходиться у фокусі різних атак.
«Ми пам'ятаємо і «плівки Гончарука» і скандал із зарплатами. Зараз також ми бачили певні вкиди щодо прем'єр-міністра Тігіпка ... Можуть бути і кадрові ротації, можуть бути і посилення», - додала Шуляк.
нагадаємо, що зустріч президента Володимира Зеленського з парламентською фракцією «Слуга народа», яка мала відбутися сьогодні, 3 березня, переноситься. Ймовірно вона відбудеться ввечері. Зустріч з фракцією перенесли через відсутність узгодженого списку міністрів, яких необхідно замінити в уряді. Як стверджує співрозмовник «Главкома», наразі прем’єр-міністр Олексій Гончарук погодився на заміну п’ятьох міністрів, але це не влаштовує главу Офісу президента Андрія Єрмака.
Слід нагадати, що ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.
Напередодні перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є кілька робочих варіантів.
Також нагадаємо, що ЗМІ назвали три кандидатури на посаду міністра оборони України.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський прийде на позачергове засідання Ради 4 березня.
До слова, у Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віцепрем'єр-міністра з питань оборони.
За інформацією ЗМІ, посаду силового віцепрем'єра може посісти чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні обговорюють можливу відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Проте 2 березня Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку не писав.
«Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента повідомляв, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.
Якщо голова уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.
У п’ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.