Ватажка донецьких сепаратистів викрали російські спецслужби – розвідка

Раніше Едуард Басурін розповідав про плани використати хімічну зброю

Російські спецслужби мають «чорний список» командирів незаконних збройних формувань ОРДЛО, і репресують тих, хто не виправдав їх сподівань. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у Facebook.

«Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, «заступника командувача» корпусу «міноборони ДНР», - йдеться у повідомленні. Також зазначається, що розправа над колаборантом може бути пов’язаною з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.

Окрім того стало відомо, що з 24 квітня по 2 березня в окупованій Горлівці працювала комісія з РФ, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ. Як з’ясувалося після початку бойових дій, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розкладу.

Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів взято під арешт в невідомому напрямку цивільними особами (ймовірно співробітниками ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів – невідома, повідомляє ГУР МО України.

Нагадаємо, що один із керівників «народної міліції» невизнаної «ДНР» Едуард Басурін висловив думку, що штурмувати підземні укріплення «Азовсталі» в Маріуполі немає сенсу – потрібно «звернутися до хімічних військ».