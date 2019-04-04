Вбивство Гандзюк: Мангеру досі не одягнули електронний браслет



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Владислав Мангер у суді, архівне фото

3 квітня Шевченківський суд Києва зобов'язав Мангера вдягнути електронний браслет

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, який підозрюється у замовленні вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, через два дні після суду досі не одягнув електронний браслет.

Про це Мангер повідомив в ефірі «Громадського».

На питання ведучого, чи має Мангер на собі браслет, він сказав: «Зі мною зв'язувались представники поліції, які займаються браслетами, я думаю що на завтра він буде в мене на руці».

«Сьогодні були суди... був суд о 14:00, о 15:30... (у поліції) пояснили тим, що ще не отримали саме рішення суду», - додав Мангер.

Видання звернулось до речника Національної поліції Ярослава Тракала з проханням прокоментувати слова Мангера. Однак, Тракало пообіцяв дати пояснення згодом.

Варто нагадати, що 3 квітня Шевченківський суд Києва зобов'язав Мангера вдягнути електронний браслет та здати електронні паспорти.

До слова, сьогодні Мангер відмовився проходити поліграф.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, який не продовжив дії запобіжного заходу Мангеру та постановив зняти з нього електронний браслет.