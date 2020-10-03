Епідеміолог розкрила вплив переохолодження на імунітет до Covid-19



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Переохолодження послаблює імунітет до інфекційних захворювань, що особливо небезпечно в холодну пору року

Науковці нагадують про необхідність дотримуватися всіх заходів профілактики

Заступниця директора з клініко-аналітичної роботи Центрального науково-дослідного інституту епідеміології РФ Наталія Пшенична розповіла про вплив переохолодження на імунітет до Covid-19.

«Переохолодження послаблює імунітет до інфекційних захворювань, що особливо небезпечно в холодну пору року», – сказала фахівець росЗМІ.

Вона також підкреслила, що необхідно дотримуватися всіх заходів профілактики, маскового режиму, гігієни рук, соціальної дистанції і не переохолоджуватися.

Епідеміолог відзначила, що коронавірусна інфекція нова, тому робити якісь прогнози про зростання і спад захворюваності наразі важко.

До слова, названо продукти, які допомагають зміцнити імунітет проти вірусних інфекцій.

Раніше епідеміолог пояснила, чому не потрібно розраховувати на колективний імунітет до Covid-19.

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Нагадаємо, вчені назвали відсоток людей, які можуть мати вроджений імунітет до Covid-19.