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    У світі

    Епідеміолог розкрила вплив переохолодження на імунітет до Covid-19

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    Переохолодження послаблює імунітет до інфекційних захворювань, що особливо небезпечно в холодну пору року - Епідеміолог розкрила вплив переохолодження на імунітет до Covid-19
    Переохолодження послаблює імунітет до інфекційних захворювань, що особливо небезпечно в холодну пору року

    Науковці нагадують про необхідність дотримуватися всіх заходів профілактики

    Заступниця директора з клініко-аналітичної роботи Центрального науково-дослідного інституту епідеміології РФ Наталія Пшенична розповіла про вплив переохолодження на імунітет до Covid-19.

    «Переохолодження послаблює імунітет до інфекційних захворювань, що особливо небезпечно в холодну пору року», – сказала фахівець росЗМІ.

    Вона також підкреслила, що необхідно дотримуватися всіх заходів профілактики, маскового режиму, гігієни рук, соціальної дистанції і не переохолоджуватися.

    Епідеміолог відзначила, що коронавірусна інфекція нова, тому робити якісь прогнози про зростання і спад захворюваності наразі важко.

    До слова, названо продукти, які допомагають зміцнити імунітет проти вірусних інфекцій.

    Раніше епідеміолог пояснила, чому не потрібно розраховувати на колективний імунітет до Covid-19.

    Коронавірус в Україні
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      217661
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      116809
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      4261

    Нагадаємо, вчені назвали відсоток людей, які можуть мати вроджений імунітет до Covid-19.

    здоров'я медицина епідемія інфекція імунітет коронавірус
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