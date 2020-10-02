Чим корисні яблука: цікава інформація від експертів



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1 жовтня на «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми» про найпопулярніший фрукт на планеті - яблуко

Існує безліч сортів і смаків цих плодів: одні - солодкі і соковиті, інші - кислі і терпкі. Кожен сорт має унікальні характеристики і підходить для приготування різних страв. Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти ток-шоу навчать глядачів вибирати якісні яблука, розбиратися в розмаїтті їх сортів, а також розкажуть, чим вони корисні для нашого здоров'я.

Чим корисні яблука?

«У яблуках багато вітамінів: А, С, В1, В2, Р і Е, - розповідає Олександр Лук'яненко. - Вітамін А допомагає організму протистояти застуді та зберегти здоров'я очей. Вітамін В2 і клітковина нормалізують травлення. Вітамін С - хороша профілактика авітамінозу та допомога для злагодженої роботи серцево-судинної системи. Також яблука багаті пектинами, які сприяють очищенню організму від токсинів, і кальцієм, який зміцнює зубну емаль і кістки. А завдяки великій кількості заліза яблука рекомендують вживати дітям і вагітним». А ще американські дослідження показали, що вживання яблук на 28% знижує ризик виникнення раку підшлункової залози.

Як правильно їсти яблука?

«Яблука обов'язково повинні бути присутніми в раціоні, адже вони мають безліч цілющих властивостей, - каже гастроентеролог Ганна Комарова. - Страви з яблук покращують роботу травної системи, допомагають при запорах, а завдяки харчовим волокнам підтримують мікрофлору кишечника. Щоб яблука були максимально корисними, їх краще їсти в свіжому вигляді, ретельно мити, але не зрізати шкірку - саме під нею зберігається найбільше корисних для організму речовин. Дорослій людині рекомендується з'їдати до 400 г яблук в день - це приблизно два великих плоди. Людям, які страждають підвищеною кислотністю, краще їсти печені яблука, щоб уникнути проблем зі шлунком».

Як вибрати яблука?

«Не варто вибирати дуже великі яблука, найоптимальніший розмір - середній, - вважає Дмитро Крошка, голова Української асоціації аграрного експорту. - Візьміть в руки - яблуко має бути твердим і важким. Від натурального яблука має приємно пахнути, бути присутнім свіжий і яскраво виражений аромат».

Також експерт розповів, які сорти яблук краще підходять для приготування різних страв:

Яблука сорту «Симиренко»: терпкі, кисло-солодкі, соковиті і тверді. Можна запікати або смажити часточками, не очищаючи від шкірки. Завдяки кислуватому смаку їх часто використовують для приготування пирогів, м'ясних страв, як гарнір до качки.

Яблука сорту «Голден»: солодкі, соковиті, хрусткі, довго зберігаються. Готуйте з «Голден» салати, використовуйте для випічки, приготування соку і соусів.

Яблука сорту «Ред Делішез»: м'які, солодкі, соковиті. Найпопулярніша страва з них - «Яблуко в шоколаді». Краще застосування для сорту - вживати свіжими.

Яблука сорту «Слава переможцям»: кисло-солодкі, ароматні, соковиті. Краще застосування - їсти свіжими і використовувати для приготування соку і повидла.

Яблука сорту «Бая Маріса»: терпкі, солодкі, соковиті. Краще за інших підходять для приготування соку.

Яблука сорту «Гренні Сміт»: терпкі, соковиті і тверді. Підходять для приготування соку і пирогів.

Яблука сорту «Джаз»: солодкі, хрусткі. Можна їсти свіжими, а також використовувати для приготування соку і випічки.

Що приготувати з яблук?

«Найчастіше ці фрукти використовують для приготування випічки, - розповідає кондитер Наталія ЛЕВЕНЗОН. - З яблуками роблять шарлотки і дріжджові пиріжки, яблучні кекси і штрудели, запіканки і пудинги, печиво і тарталетки, а ще яблучні оладки і млинці з яблуками. Я ж рекомендую спробувати класичний французький рецепт «Тарт «Татен». Це карамелізований яблучний пиріг, так звана перевернута випічка, коли в формі тісто поміщається над начинкою, а при подачі перевертається «догори ногами».

Яблучний Тарт «Татен»

Інгредієнти:

Яблука - 1,5 кг

Борошно - 1 склянка

Цукор - 6 ст. ложок

Вершкове масло - 150 г

Холодна вода - 4 ст. ложки

Дрібка солі

Приготування:

1. Замішуємо пісочне тісто з борошна, 100 г охолодженого масла, 1 ст. ложки цукру, з додаванням 3 ст. ложки холодної води. Загортаємо тісто в харчову плівку, відправляємо в холодильник.

2. Яблука очищаємо від шкірки і серцевини і нарізаємо тонкими часточками.

3. У гарячу сковороду насипаємо 5 ст. ложок цукру, додаємо 1 ст. ложку води, перемішуємо 5 хвилин. За цей час цукор розчиниться і почне карамелізуватися, набуваючи коричнево-золотистого кольору.

4. Додаємо в пательню масло, що залишилося (50 г) і готуємо ще 5 хвилин, постійно перемішуючи, поки в пательні не утвориться вершкова карамель.

5. На дно круглої форми діаметром 25 см наливаємо карамель, зверху викладаємо шматочки яблук, красиво розклавши їх по колу. Знову заливаємо карамеллю, а зверху викладаємо новий шар яблук.

6. Духовку розігріваємо до 180 ° С. Ставимо туди форму з яблуками, накривши зверху листом фольги, і випікаємо близько 3 годин. Дістаємо і даємо охолонути.

7. Тісто з холодильника розгортаємо по діаметру форми: воно повинно бути досить тонким - близько 3 мм. Накриваємо їм яблука, краї кола притискаємо до форми, зайве тісто зрізаємо.

8. Знову накриваємо форму фольгою і випікаємо ще 30 хвилин при температурі 180 ° С - до золотисто-рум'яного кольору тіста.

9. Готовий пиріг виймаємо з духовки і залишаємо на півгодини, щоб карамель застигла.