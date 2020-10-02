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    Здоров'я

    Чим корисні яблука: цікава інформація від експертів

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    Чим корисні яблука: цікава інформація від експертів

    1 жовтня на «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми» про найпопулярніший фрукт на планеті - яблуко

    Існує  безліч сортів і смаків цих  плодів: одні - солодкі і соковиті, інші - кислі і терпкі. Кожен сорт  має унікальні характеристики  і підходить для приготування  різних страв. Ведучий Олександр  Лук'яненко і експерти ток-шоу  навчать глядачів вибирати якісні  яблука, розбиратися в розмаїтті  їх сортів, а також розкажуть, чим вони корисні для нашого  здоров'я.

    Чим корисні яблука?

    «У яблуках багато вітамінів: А, С, В1, В2, Р і Е, - розповідає Олександр Лук'яненко. -  Вітамін А допомагає організму протистояти застуді та зберегти здоров'я очей. Вітамін В2 і клітковина нормалізують травлення. Вітамін С - хороша профілактика авітамінозу та допомога для злагодженої роботи серцево-судинної системи. Також яблука багаті пектинами, які сприяють очищенню організму від токсинів, і кальцієм, який зміцнює зубну емаль і кістки. А завдяки великій кількості заліза яблука рекомендують вживати дітям і вагітним». А ще американські дослідження показали, що вживання яблук на 28% знижує ризик виникнення раку підшлункової залози.

    Як правильно їсти яблука?

    «Яблука обов'язково повинні бути присутніми в раціоні, адже вони мають безліч цілющих властивостей, - каже гастроентеролог Ганна Комарова. - Страви з яблук покращують роботу травної системи, допомагають при запорах, а завдяки харчовим волокнам підтримують мікрофлору кишечника. Щоб яблука були максимально корисними, їх краще їсти в свіжому вигляді, ретельно мити, але не зрізати шкірку - саме під нею зберігається найбільше корисних для організму речовин. Дорослій людині рекомендується з'їдати до 400 г яблук в день - це приблизно два великих плоди. Людям, які страждають підвищеною кислотністю, краще їсти печені яблука, щоб уникнути проблем зі шлунком».

    Як вибрати яблука?

    «Не варто вибирати дуже великі яблука, найоптимальніший розмір - середній, - вважає Дмитро Крошка, голова Української асоціації аграрного експорту. - Візьміть в руки - яблуко має бути твердим і важким. Від натурального яблука має приємно пахнути, бути присутнім свіжий і яскраво виражений аромат».

    Також експерт розповів, які сорти яблук краще підходять для приготування різних страв:

    Яблука сорту «Симиренко»: терпкі, кисло-солодкі, соковиті і  тверді. Можна запікати або смажити  часточками, не очищаючи від шкірки. Завдяки кислуватому смаку їх  часто використовують для приготування  пирогів, м'ясних страв, як гарнір  до качки.

    Яблука сорту «Голден»: солодкі, соковиті, хрусткі, довго зберігаються. Готуйте з «Голден» салати, використовуйте  для випічки, приготування соку  і соусів.

    Яблука сорту «Ред  Делішез»: м'які, солодкі, соковиті. Найпопулярніша страва з них - «Яблуко в шоколаді». Краще застосування для сорту - вживати свіжими.

    Яблука сорту «Слава  переможцям»: кисло-солодкі, ароматні, соковиті. Краще застосування - їсти  свіжими і використовувати для  приготування соку і повидла.

    Яблука сорту «Бая  Маріса»: терпкі, солодкі, соковиті. Краще  за інших підходять для приготування  соку.

    Яблука сорту «Гренні Сміт»: терпкі, соковиті і тверді. Підходять для приготування соку і пирогів.

    Яблука сорту «Джаз»: солодкі, хрусткі. Можна їсти свіжими, а також використовувати для  приготування соку і випічки.

    Що приготувати з яблук?

    «Найчастіше ці фрукти використовують для приготування випічки, - розповідає кондитер Наталія ЛЕВЕНЗОН. - З яблуками роблять шарлотки і дріжджові пиріжки, яблучні кекси і штрудели, запіканки і пудинги, печиво і тарталетки, а ще яблучні оладки і млинці з яблуками. Я ж рекомендую спробувати класичний французький рецепт «Тарт «Татен». Це карамелізований яблучний пиріг, так звана перевернута випічка, коли в формі тісто поміщається над начинкою, а при подачі перевертається «догори ногами».

    Яблучний Тарт «Татен»

    Інгредієнти:

    • Яблука - 1,5 кг
    • Борошно - 1 склянка
    • Цукор - 6 ст. ложок
    • Вершкове масло - 150 г
    • Холодна вода - 4 ст. ложки
    • Дрібка солі

    Приготування:

    1. Замішуємо пісочне тісто  з борошна, 100 г охолодженого масла, 1 ст. ложки цукру, з додаванням 3 ст. ложки холодної води. Загортаємо  тісто в харчову плівку, відправляємо  в холодильник.

    2. Яблука очищаємо від  шкірки і серцевини і нарізаємо  тонкими часточками.

    3. У гарячу сковороду  насипаємо 5 ст. ложок цукру, додаємо 1 ст. ложку води, перемішуємо 5 хвилин. За цей час цукор розчиниться  і почне карамелізуватися, набуваючи коричнево-золотистого кольору.

    4. Додаємо в пательню  масло, що залишилося (50 г) і готуємо  ще 5 хвилин, постійно перемішуючи, поки  в пательні не утвориться вершкова  карамель.

    5. На дно круглої форми  діаметром 25 см наливаємо карамель, зверху викладаємо шматочки яблук, красиво розклавши їх по колу. Знову заливаємо карамеллю, а  зверху викладаємо новий шар  яблук.

    6. Духовку розігріваємо  до 180 ° С. Ставимо туди форму  з яблуками, накривши зверху листом  фольги, і випікаємо близько 3 годин. Дістаємо і даємо охолонути.

    7. Тісто з холодильника  розгортаємо по діаметру форми: воно повинно бути досить тонким - близько 3 мм. Накриваємо їм яблука, краї кола притискаємо до форми, зайве тісто зрізаємо.

    8. Знову накриваємо форму  фольгою і випікаємо ще 30 хвилин  при температурі 180 ° С - до золотисто-рум'яного  кольору тіста.

    9. Готовий пиріг виймаємо  з духовки і залишаємо на  півгодини, щоб карамель застигла.

    10. Через півгодини накриваємо  пиріг широким блюдом і акуратно  перевертаємо. Тарт «Татен» традиційно подають з кулькою морозива або збитими вершками. Смачного!

    рецепт фрукти
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