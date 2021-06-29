В Антарктиді раптово зникло озеро (фото)

Зникнення великого прісноводного водоймища пов'язано з утворенням тріщин, через що вода стекла в океан, кажуть фахівці

Американські та австралійські вчені зафіксували швидке утворення великої крижаної кальдери в тому місці антарктичного шельфового льодовика, де раніше було озеро. Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Geophysical Research Letters.

Зникнення великого прісноводного водоймища пов'язано з утворенням тріщин, через що вода стекла в океан, кажуть фахівці.

Висновки дослідників засновані на аналізі супутникових даних, отримані апаратом NASA ICESat-2 при спостереженнях за шельфовим льодовиком Амері у східній частині Антарктиди в червні 2019 року (середина зими в південній півкулі).

Відстеження висоти льоду дозволяє зрозуміти, як тала вода, що утворюється на поверхні льоду, сприяє появі тріщин і обваленню льодовиків.

За прогнозами, цей процес значно посилиться в найближчі десятиліття, причому швидкі зміни поверхні льодовиків через танення не обмежуватимуться лише літніми місяцями.

Виявилося, що в зимові місяці 2019 року в льодовику раптово утворилася нерівна кратероподібна депресія (долина), площею 11 квадратних кілометрів і глибиною 80 метрів у тому місці, де раніше було покрите льодом озеро, площею 60 квадратних кілометрів.

Фото: Geophysical Research Letters

Тала вода, що зберігалася в природному резервуарі, стекла через утворену внаслідок гідророзриву тріщину в океан під льодовиком, при цьому зменшення навантаження на плавучий лід спровокувало його підняття на 36 метрів з утворенням вигину. Моделювання показало, що зміни у висоті відповідають втрати 0,75 кубічного кілометра води.

Наступного літа вчені спостерігали короткочасне заповнення долини талою водою, що сформувало в ній вузький канал, шириною 20 метрів і глибиною шість метрів.

Гідророзриви трапляються на невеликих шельфових льодовиках Антарктичного півострова, де вода тане влітку, просочується в мікротріщини і замерзає взимку, що призводить до розтріскування льоду. Однак таке рідко спостерігається в льодовиках, товщина яких досягає 1400 метрів, як у Амері.

Поясненням є те, що в останні десятиліття танення води відбувається більш інтенсивно, що призводить до появи великих і глибоких озер. Це збільшує ризик масштабних гідророзривів, що прискорюють втрату льоду і підвищення рівня моря.

У той же час вчені поки що не поспішають пов'язувати появу і зникнення озера зі зміною клімату навколо Антарктиди.

Шельфові льодовики утворені плавучим льодом або частково спираються на лід. Вважається, що танення таких льодовиків не може призвести до підвищення рівня моря, проте це не зовсім так: морська вода на 2,6 відсотка щільніша за прісну воду, з якої складаються льодовики.

Таким чином, обсяг морської води, необхідний для витіснення плавучого шельфового льодовика, виявляється трохи меншим від обсягу прісної води, що міститься в плавучому льоду.

Танення всіх шельфових льодовиків у світі призведе до підвищення рівня моря всього на чотири сантиметри, проте головна загроза від танення шельфових льодовиків полягає в тому, що це призводить до дестабілізації сухопутної частини антарктичного крижаного покриву.