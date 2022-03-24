Вчора гуманітарними коридорами евакуйовано 4554 людини – Офіс президента

В Київській області з селищ Велика Димерка, Богданівка, Світильня евакуйовано 919 людей

На Луганщині вдалося евакуювати 672 людини і доставити 60 тонн гуманітарної допомоги

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у середу, 23 березня, гуманітарними коридорами було евакуйовано 4 554 людини.

Він уточнив, що Запоріжжя на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців, а з Гуляйполя – 51 людина, при цьому в місто доставлено гуманітарну допомогу.

«В Київській області з селищ Велика Димерка, Богданівка, Світильня евакуйовано 919 людей», – розповів Тимошенко.

А на Луганщині вдалося евакуювати 672 людини і доставити 60 тонн гуманітарної допомоги: консерви, крупи, муку.

Нагадаємо, на 24 березня заплановано дев’ять евакуаційних потягів. Міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 23 березня. Вона наголосила, що з дев'яти коридорів спрацювало сім.

Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 24 березня обстріляли населені пункти Луганщини, наносячи авіаудари та скинувши фосфорні бомби. Внаслідок дій ворога загинуло четверо людей, серед яких діти.