На 24 березня заплановано дев’ять евакуаційних потягів (графік)
Евакуаційні рейси призначено з п'яти міст
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 24 березня.
Так, на четвер заплановано відправлення евакуаційних потягів:
Київ, вокзал Дарниця:
- 9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №286/285 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №288/287 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.
Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль (Польща).
Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.