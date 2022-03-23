На 24 березня заплановано дев’ять евакуаційних потягів (графік)

Від початку березня «Укрзалізниця» перевезла понад 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони

Евакуаційні рейси призначено з п'яти міст

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 24 березня.

Так, на четвер заплановано відправлення евакуаційних потягів:

Київ, вокзал Дарниця:

9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №286/285 Краматорськ – Львів;

16:00 – №288/287 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль (Польща).

Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.