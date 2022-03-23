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    На 24 березня заплановано дев’ять евакуаційних потягів (графік)

    Від початку березня&nbsp;&laquo;Укрзалізниця&raquo; перевезла понад 2,7 млн людей&nbsp;зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони - На 24 березня заплановано дев’ять евакуаційних потягів (графік)
    Від початку березня «Укрзалізниця» перевезла понад 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони

    Евакуаційні рейси призначено з п'яти міст

    «Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 24 березня.

    Так, на четвер заплановано відправлення евакуаційних потягів:

    Київ, вокзал Дарниця:

    • 9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
    • 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

    Харків:

    • 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
    • 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,
    • 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

    Дніпро:

    • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

    Краматорськ:

    • 13:00 – №286/285 Краматорськ – Львів;
    • 16:00 – №288/287 Краматорськ – Львів.

    Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

    Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль (Польща).

    Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця потяг Україна окупація евакуація #stoprussia
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    На 24 березня заплановано дев’ять евакуаційних потягів (графік)