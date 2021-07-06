Злива внесла корективи у фестиваль Atlas Weekend

Люди на фестивалі ховаються від дощу

Організатори фестивалю просять гостей не розходитись, адже дощ швидко мине

Раптова злива внесла трохи змін у розклад фестивалю Atlas Weekend.

«Усі мокрі ховаються під накриттям. Організатори просять не розходитися», – пишуть гості фестивалю, пресслужба руху «Чесно.Київ».

«Якщо маєте знайомих київських мольфарів, то кажіть хай женуть хмару далі. Можна на Виноградар – налити води у Сине озеро», – жартують меломани.

Як відомо, у Києві на території ВДНГ кілька днів триватиме музичний фестиваль Atlas Weekend.

У перший день фестивалю, 5 липня, виступали Тіна Кароль, Mozgi, Melovin, NK, Dorofeeva, Воплі Відоплясова, Dantes, Alyosha, Сергій Мироненко, Сергій Бабкін, Скай, Скрябін і Юркеш, Bachi, Keyc, BSHKK та інші.

Фестиваль проходитиме 5-11 липня з дотриманням всіх карантинних обмежень. Серед цьогорічних хедлайнерів - Fatboy Slim, DJ Snake, Верка Сердючка, The Hardkiss, Океан Ельзи, Тіна Кароль і Валерій Меладзе, що викликало вже хвилю незадоволення.

Упродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ працюватиме центр масової вакцинації. Охочі зможуть зробити щеплення від Covid-19 у павільйоні №9 за попереднім записом.

Як повідомлялося, Atlas Weekend – один із найбільших музичних фестивалів України. Заснований у 2015 році, відбувається у Києві щороку в першій половині липня.

До слова, через Atlas Weekend столичний транспорт змінив режим роботи: розклад руху.

Медіагрупа StarLightMedia олігарха Віктора Пінчука відреагувала на скандал зі співаком Melovin, який на сцені Atlas Weekend зізнався, що він бісексуал. Артист поцілував модель Маргариту Верховцеву, яка є лесбіянкою, а потім злився в пристрасному поцілунку з чоловіком. Натомість цей момент не потрапив в ефір.