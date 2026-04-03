Яке релігійне свято відзначається 4 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 4 квітня в церковному календарі – День пам’яті преподобних Йосифа Піснописця та Юрія з Малеї

4 квітня православна церква вшановує пам'ять преподобних Йосифа Піснописця та Юрія з Малеї. Це свято присвячене духовному таланту та аскетичному подвигу святих, які збагатили церкву своєю творчістю та прикладом непохитної віри.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобних Йосифа Піснописця та Юрія з Малеї

Йосиф Піснописець народився у IX столітті на Сицилії. Він став одним із найвидатніших гімнографів у світі, створивши сотні канонів та піснеспівів, що прославляють Бога та святих. За свою відданість іконошануванню Йосиф зазнав гонінь та тривалого ув'язнення, проте навіть у неволі не припиняв своєї духовної праці. Його твори вирізняються особливою поетичністю та глибоким молитовним змістом, за що його справедливо називають «солов'єм Церкви».

Преподобний Юрій (Георгій) з Малеї обрав шлях суворого пустельництва. Він оселився на мисі Малея в Греції, де проводив час у невпинній молитві та аскезі. За свою святість він отримав від Господа дар прозорливості та чудотворення. Його приклад пустельного життя став орієнтиром для багатьох поколінь ченців, які прагнули повного усамітнення заради єднання з Богом.

Молитви дня

О, святий Йосифе, натхненний співцю слави Божої! Ти, що молитвою та піснею перемагав скорботи, навчи і нас славити Творця в радості та в горі. Подай нам силу духу, щоб ми, як і ти, залишалися вірними правді навіть у часи випробувань. Моли Бога за мир у нашій країні та благодать для кожної душі. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі 4 квітня чекали на приліт журавлів та вільшанок. Вважалося, що саме в цей день ці птахи остаточно приносять весну на своїх крилах. Також цей день називали часом пробудження цвіркунів.

Вільха та береза: Якщо на вільсі багато «сережок» – чекайте на багатий врожай вівса. Якщо вільха розпустилася раніше за березу – літо буде вологим і прохолодним.

Поведінка журавлів: Якщо журавлі летять мовчки, низько і швидко – скоро почнеться затяжна негода.

Ранкове сонце: Якщо сонце при сході має червоне сяйво – день буде вітряним.

Вітер: Якщо дме північний вітер – весна буде холодною, а якщо південний – теплою та сонячною.

Цей день вважався сприятливим для планування майбутніх справ, проте люди намагалися не починати великих робіт на землі, поки «журавель голос не подасть».