15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 15 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

15 березня у світі відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Агалія та шести інших мучеників, що постраждали за віру в Христа.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 15 березня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день захисту прав споживачів

Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про права людей на безпечні, якісні товари та послуги. Вперше цей день відзначили у 1983 році. Сьогодні він нагадує про важливість прозорості ринку, відповідального споживання та захисту від недобросовісних бізнес-практик.

Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю

Цей день спрямований на привернення уваги до випадків порушення прав людини правоохоронцями. Він закликає до забезпечення підзвітності та прозорості в роботі силових структур, щоб кожен громадянин міг почуватися в безпеці.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Агалія та шести інших

15 березня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Агалія, Арефи, Ареопагіта та інших (загалом сімох мучеників). Вони постраждали за віру в Христа в часи жорстоких гонінь на християн у IV столітті в місті Херсонесі (Таврійському). Попри катування та тиск з боку язичницьких правителів, вони не зреклися своїх переконань, залишаючись вірними християнському вченню до останнього подиху. Їхній подвиг став символом незламності духу та глибокої вірності обраному шляху.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що 15 березня погода вже остаточно бере курс на весну:

Якщо день видався сонячним – весна буде теплою, а літо – без частих дощів;

якщо на полі ще лежить сніг і почав танути – до гарного врожаю зернових;

сильний вітер цього дня віщує довгу й прохолодну весну;

якщо птахи вже почали вити гнізда – чекайте на дружне й тепле літо.

Історичні події

44 рік до н. е. – змовники під час засідання сенату вбивають римського консула Юлія Цезаря;

1493 рік – два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повертаються до Іспанії, привізши до Європи перших індіанців;

1603 рік – французький дослідник Самуель де Шамплан вирушає у свою першу експедицію до Канади;

1820 рік – Мен стає 23-м штатом США;

1848 рік – починається Угорська революція за децентралізацію Австрійської імперії, демократизацію і мадяризацію;

1867 рік – австрійці й угорці домовляються про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина;

1892 рік – Джессі В. Рено отримує патент на «нескінченний ліфт»;

1906 рік – реєструють компанію «Роллс-Ройс»;

1923 рік – конференція послів держав Антанти визнає суверенітет Польщі над Віленським краєм та Східною Галичиною;

1927 рік – починається будівництво Дніпрогесу;

1937 рік – у Чикаго відкривається один із перших банків донорської крові;

1938 рік – у Саудівській Аравії розпочинаються перші пошуки нафти;

1939 пік – відбувається перше засідання українського сойму в Хусті, на якому Карпатська Україна проголосила свою незалежність;

1951 рік – Іран націоналізовує свою нафтову промисловість;

1962 рік – американський президент Джон Кеннеді вводить «Білль про права споживача»;

1964 рік – відбувається весілля Елізабет Тейлор й Річарда Бартона;

1990 рік – іракська влада страчує журналіста британського видання Observer в Іраку;

1996 рік – південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс стає другою в історії людиною після Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів;

1998 рік – в Іспанії формують найбільший у світі оркестр барабанщиків – із 1700 музикантів;

2006 рік – створюють Раду ООН з прав людини;

2011 рік – заворушеннями в Дамаску та Алеппо починається громадянська війна в Сирії;

2015 рік – щонайменше у 80 містах Бразилії виходять на вулиці 1,5 мільйона демонстрантів, вимагаючи відставки уряду країни та чинного президента Ділми Русеф;

2018 рік – в американському штаті Флорида поряд з кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі обрушується пішохідний міст на автомагістраль, 4 загиблих і 10 постраждалих.

Іменини

День ангела святкують: Агалій, Арефа, Йосип, Микола, Федот.