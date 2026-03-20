Яке релігійне свято відзначається 21 березня 2026: традиції та молитва

Релігійне свято 21 березня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського

21 березня православна церква вшановує пам'ять святого Якова, єпископа Катанського. Це свято присвячене мужності та непохитності архіпастиря, який став на захист святих ікон у часи жорстоких гонінь, обравши шлях вигнання та страждань заради істинної віри.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського

Святий Яків жив у VIII столітті в Сицилії. З ранніх років він відчував покликання до духовного життя, тому прийняв чернецтво та присвятив себе суворим аскетичним подвигам. За свою глибоку побожність та освіченість він був обраний єпископом міста Катани.

Його архіпастирське служіння припало на складні часи іконоборства за правління візантійського імператора Костянтина V Копроніма. Яків рішуче виступив проти наказів знищувати ікони та переслідувати вірян. За свою непохитну позицію він піддався жорстоким катуванням, голоду та численним засланням. Незважаючи на фізичне виснаження, святий не зрікся вшанування святих образів і до останнього подиху залишався вірним православ'ю. За свідченнями очевидців, він мав дар чудотворення та прозорливості.

Молитви дня

О, преславний ісповіднику Христів, святителю отче Якове! Ти, що муки тяжкі та вигнання за святі ікони з любов’ю перетерпів, не залиш нас у наших випробуваннях. Моли Всемилостивого Бога, щоб дарував Він нам міцність духу, чистоту помислів та непохитну віру. Випроси для нашої землі миру, а для сердець наших – смирення та милосердя до ближніх. Будь нам заступником перед Престолом Господнім, щоб ми під твоїм покровом шлях земний пройшли та Царства Небесного сподобилися. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі 21 березня вважали днем, коли весна остаточно «замітає» сліди зими. З цим днем пов’язано чимало прикмет:

Якщо на Якова небо здається синюватим – чекайте на швидке потепління та дощ.

Хмари пливуть високо і швидко – погода найближчим часом буде сонячною та сухою.

Якщо цього дня почуєте перший грім – літо буде дуже врожайним та теплим.

У давнину вірили, що якщо 21 березня прилітають жайворонки, то весна вже принесла справжнє тепло, а якщо зяблики – ще можливі заморозки.

Цей день вважався вдалим для вшанування пам’яті предків та відвідування кладовищ.