25 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 25 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

25 березня в Україні професійне свято святкують працівники Служби безпеки України. У світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі. За церковним календарем віряни вшановують одне з найбільших дванадесятих свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 25 березня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Служби безпеки України

Свято встановлене указом Президента України у 2001 році. Дата обрана на честь прийняття Верховною Радою Закону «Про Службу безпеки України» у 1992 році. Сьогодні СБУ відіграє ключову роль у протидії гібридним загрозам, проведенні спецоперацій на фронті та в тилу ворога, а також у захисті державного суверенітету та боротьбі з тероризмом. Це день вшанування мужності та професіоналізму оперативників, аналітиків та бійців спецпідрозділів.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

Цей день встановлений Генеральною Асамблеєю ООН для вшанування пам'яті мільйонів людей, які постраждали від жорстокої системи работоргівлі протягом століть. Метою дня є підвищення обізнаності про небезпеку расизму та упереджень, які існують і в сучасному світі.

Міжнародний день солідарності з працівниками, які утримуються під вартою чи зникли безвісти

Цей день нагадує про небезпеку, на яку наражаються співробітники ООН, журналісти та гуманітарні працівники під час виконання своїх обов'язків у зонах конфліктів.

Релігійні свята та їхня історія

Благовіщення Пресвятої Богородиці

Це одне з 12 головних свят православної церкви. Згідно з Євангелієм від Луки, саме цього дня архангел Гавриїл з'явився Діві Марії в Назареті, щоб сповістити їй благу звістку: вона народить Сина Божого. Марія смиренно прийняла волю Господа, що стало початком історії спасіння людства.

Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар дата Благовіщення зафіксована на 25 березня. У народі це свято вважається символом весняного пробудження природи, коли «Бог благословляє землю і все живе». Через важливість події навіть під час суворого Великого посту церква дозволяє певне послаблення у харчуванні (зокрема споживання риби).

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Яка погода на Благовіщення, така буде і на Великдень;
  • якщо небо безхмарне і сонце яскраве – бути грозовому літу;
  • дощ на Благовіщення обіцяє гарний врожай жита та грибну осінь;
  • якщо на дахах ще лежить сніг – у полі він пролежить ще місяць.

Історичні події

  • 1306 – Роберт Брюс коронований монархом Шотландії.
  • 1596 – битва між українськими повстанцями Северина Наливайка і військом польського гетьмана Жолкевського в урочищі Гострий Камінь.
  • 1807 – британський парламент 283 голосами проти 16 прийняв Акт про скасування работоргівлі (англ. Abolition of the Slave Trade Act).
  • 1821 – спалахнуло повстання греків проти османського панування під проводом Олександра Іпсіланті.
  • 1848 – Весна народів: у Відні опубліковано проєкт Конституції, розроблений комітетом під керівництвом міністра внутрішніх справ Піллерсдорфа.
  • 1857 – у Брисбені (Австралія) вдруге поспіль (після 5 квітня 1856) спостерігали сонячне затемнення.
  • 1857 – парижанин Леон Скотт запатентував найдавніший відомий пристрій для запису звуку.
  • 1916 – жінкам у США дозволено бути присутнім на двобоях боксерів.
  • 1917 – вийшла постанова Тимчасового уряду про скасування смертної кари.
  • 1917 – у Петрограді відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами.
  • 1918 – проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки.
  • 1940 – югославський принц Павло Карагеоргієвич підписав угоду про взаємопоміч з Італією та Німеччиною.
  • 1949 – почалась Операція «Прибій» – масова депортація жителів балтійських республік до Сибіру.
  • 1957 – Бельгія, ФРН, Франція, Італія, Люксембург і Нідерланди підписали в Римі основоположні євроінтеграційні договори, якими засновані ЄЕС та Євратом.
  • 1988 – австралієць Невілл Паттен спорудив найменший у світі велосипед – його колеса були діаметром менше 2-х см.
  • 1992 – Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», яким було визначено основні завдання для української спецслужби.
  • 1993 – створене центральне бюро Інтерполу України.
  • 2011 – Папа Римський підтвердив вибір нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав.

Іменини

День ангела святкують: Марія, Сава, Тихін, Феодосій.

