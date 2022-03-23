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    Верещук розповіла, як просуваються переговори із Росією

    &nbsp;Україні потрібні гарантії безпеки, припинення війни та відновлення територіальної цілісності - Верещук розповіла, як просуваються переговори із Росією
     Україні потрібні гарантії безпеки, припинення війни та відновлення територіальної цілісності
    фото з відкритих джерел

    «Переговори йдуть постійно в онлайн-режимі»

    Переговори між Україною та російською федерацією відбуваються практично щодня в онлайновому режимі. Вони проходять доволі важко через принципову позицію української сторони. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    «Переговори йдуть постійно в онлайн. Вони йдуть достатньо важко, тому що українська сторона має чіткі й принципові позиції. Ключові засадничі речі були заявлені президентом Зеленським вже неодноразово», – сказала Верещук.

    Раніше Володимир Зеленський розповів, що Україна продовжує працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру.

    Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про необхідність зустрічі Зеленського з Путіним, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

    21 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.

    Нагадаємо, 14 березня відбувся четвертий раунд переговорів української та російської делегацій. Позиція агресора пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Верещук розповіла, як просуваються переговори із Росією