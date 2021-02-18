Верховний суд не став розглядати позов NewsOne щодо оскарження санкцій

Позивачеві надано десятиденний строк для усунення недоліків

Верховний суд залишив без розгляду позов ТОВ «Новини 24 години» (NewsOne) щодо застосування до нього санкцій. Каналу треба виправити недоліки.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

«15 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов від ТОВ «Новини 24 години» до президента України, в якому позивач просить визнати протиправним і нечинним п. 7 додатка № 2 до указу президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» у частині введення в дію цього рішення РНБОУ, відповідно до якого застосовано санкції до позивача», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалою суду позовну заяву ТОВ «Новини 24 години» (NewsOne) залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків.

Рішення мотивоване тим, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, не надійшли на відповідний казначейський рахунок, а тому йому необхідно надати докази, що підтверджують надходження коштів про сплату судового збору за подання позовної заяви.

«Також позивач не зазначив обґрунтованих і достатніх підстав, які б підтверджували необхідність та доцільність залучення третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача – Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Верховної Ради України», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 15 лютого Верховний суд повідомив, що не розглянув позов Zik, адже медіа не довело сплату судового збору.

До слова, 17 лютого Путін вперше прокоментував закриття телеканалів свого кума в Україні.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

Нагадаємо, лідер партії «Національний Корпус» Андрій Білецький виступив з вимогою заборони ОПЗЖ та ухвалення закону про колаборантів, а також остаточного закриття прокремлівських телеканалів.