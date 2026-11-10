Міноборони Польщі повідомило про обмін МіГ-29 на українські технології

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Київ погодився передати технології боротьби з безпілотниками

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що українська сторона погодилася передати Варшаві технології протидії безпілотникам в обмін на винищувачі МіГ-29. Переговори перебувають на завершальному етапі, а сторони узгоджують останні деталі співпраці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання RMF24.

За словами Томчика, Київ уже дав згоду на передачу технологій, які дозволяють ефективніше протидіяти ворожим безпілотникам. Натомість польська сторона має передати українським військовим винищувачі МіГ-29.

Представники Варшави та Києва працюють над остаточним погодженням умов передачі технологій і військової техніки. Терміни завершення домовленості наразі не оголошені.

Для польської сторони особливий інтерес становить український досвід протидії російським ударним безпілотникам. Від початку повномасштабного вторгнення українські військові та оборонні підприємства розвивають засоби виявлення, перехоплення та знищення дронів.

Українські розробки можуть допомогти польським військовим посилити захист повітряного простору, зокрема від безпілотників, які становлять загрозу для прикордонних районів.

Водночас винищувачі МіГ-29 залишаються важливою складовою української бойової авіації. Літаки радянського виробництва використовують для виконання бойових завдань, зокрема протиповітряної оборони та підтримки наземних військ.

Польща раніше вже передавала Україні винищувачі МіГ-29, бронетехніку, боєприпаси та інше озброєння. Нинішні переговори передбачають двосторонню співпрацю, за якої Варшава отримає доступ до українських оборонних технологій.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про рішення Польщі передати Україні два винищувачі МіГ-29 у межах пакета військової допомоги на €50 млн. До пакета також мають увійти артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Також «Главком» писав про призупинення передачі польських винищувачів МіГ-29 через невиконання умов домовленості щодо обміну технологіями. У червні 2026 року Цезарій Томчик заявляв, що Варшава очікує від Києва передачі технологій у сфері безпілотників, після чого питання з літаками може бути остаточно вирішене.