Соратник Зеленського пояснив, кому саме хочуть надавати множинне громадянство
«Друге громадянство – не зрада Батьківщини»
Одна з головних цілей законопроєкту про множинне громадянство – охопити тих українців, які зараз проживають за кордоном, і тих іноземців, що воюють на нашому боці. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.
За його словами, окрім цих двох категорій, цей законопроєкт також може бути спрямований на діаспору.
«Коли я був в Аргентині, то побачив, наскільки згуртована там діаспора, як вона вболіває за Україну. Це люди, які приїхали до Латинської Америки ще після Другої світової війни, у них там є діти, але вони відчувають себе українцями і хотіли би отримати наше громадянство. Це сприяло б тому, що вони могли би внести свій внесок в розвиток України.
Мені здається, що основна його ідея полягає в тому, що перед нами – дуже важка демографічна криза. Мільйони людей опинилися за кордоном, і невідомо, коли і скільки з них повернеться. І такий закон, на мою думку, має створювати стимули для етнічних українців підтримувати зв’язок зі своєю Батьківщиною. Просто уявіть ситуацію: молода людина 17 років, що поки не підлягає мобілізації, виїхала на навчання у Німеччину чи США, здобула там освіту, роботу і в неї виникає питання, чи повертатися додому? За період навчання вона може отримати місцеве громадянство і таким чином постане перед дилемою – чи рвати повністю зв’язки з Україною? Щоб цього не сталося, вважаю, що нам треба боротися за наших громадян, які виїхали», – зазначив він.
Мережко каже, що у Європі множинне громадянство дуже розповсюджене, бо це зручно. І в Європі громадянин є не тільки громадянином своєї країни, а й Євросоюзу.
«Тут головна перешкода для сприйняття – радянська ментальність, бо в минулому сприймали наявність громадянства іншої країни як зраду Батьківщини. Треба позбутися психологічно цієї радянщини.
Скажімо, в Штатах політика до конкретної іноземної країни дуже часто формується під впливом місцевої діаспори. Наприклад, в ірландській діаспорі є багато американців вже не в одному поколінні, але вони все одно відчувають себе ірландцями. І політика США щодо Ірландії пов'язана з думкою діаспори. Якщо наші діаспоряни, маючи і американське, і українське громадянство, будуть впливати в корисному для нас руслі на зовнішню політику США, то це теж важливо», – додав політик.
Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з'явився текст законопроєкту про множинне громадянство, який подав президент Володимир Зеленський.
Законопроєкт, зокрема, пропонує:
- визначити держави, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку;
- визначити категорії осіб, які подаватимуть зобов’язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України;
документ переглядає підстави для втрати громадянства України;
- уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законом порядку проходять чи проходили військову службу тощо.
Раніше глава Державної міграційної служби Наталія Науменко пояснила, як сплачувати податки та проходити військову службу.
Коментарі — 0