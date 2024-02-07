Якщо ви їх ще не спалили: Нацбанк назвав строки обміну російських рублів

Раніше НБУ заборонив операції з рублями, але Рада зробила виняток для їхнього одноразового безготівкового продажу

Українці можуть продати/обміняти російські та білоруські рублі до останнього дня поточного року

Національний банк встановив строки безготівкового продажу (обміну) російських/білоруських рублів до 31 грудня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба фінансового регулятора.

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Зазначається, що такі операції здійснюватимуться, якщо банками-нерезидентами (окрім банків-резидентів РФ і Білорусі та банків, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи згідно із ЗУ «Про санкції»), у яких відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських/білоруських рублях, в односторонньому порядку ухвалено рішення про конвертацію (обмін) російських/білоруських рублів на іншу валюту.

Також такі операції здійснюватимуться, якщо продаж (обмін) російських/білоруських рублів може бути здійснено за заявою клієнта банку один раз за кожним із видів валюти – російських рублів і білоруських рублів.

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Нацбанк уточнив підстави для коректного завершення банками валютного нагляду за дотриманням резидентами встановлених граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, яку ввозять в Україну як гуманітарну допомогу з 1 грудня 2023 року. Ці зміни набули чинності з 7 лютого.

Варто нагадати, що постановою НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року було заборонено будь-які грошові операції з російським і білоруським рублем, проте в листопаді 2023 року Верховна Рада зробила виняток для одноразового безготівкового продажу рублів.

До слова, російські компанії зіткнулися з проблемами в роботі з Туреччиною, яка стала одним із найбільших хабів щодо обходу санкцій і майже вдвічі збільшила постачання в РФ товарів – від фруктів та електроніки до одягу та автокомпонентів. З початку січня 2024 року турецькі банки блокують платежі з країни-агресорки.