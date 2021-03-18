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    МОЗ хоче протестувати українців на антитіла до Covid-19

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    Частина українців могла перехворіти Covid-19 безсимптомно і не звертатися за медичною допомогою - МОЗ хоче протестувати українців на антитіла до Covid-19
    Частина українців могла перехворіти Covid-19 безсимптомно і не звертатися за медичною допомогою
    Фото з відкритих джерел

    Чиновники хочуть дізнатися, скільки українців насправді перехворіло на коронавірус

    Міністерство охорони здоров’я планує провести дослідження для визначення наявності антитіл до Covid-19 у населення України. Такий тест дозволить епідеміологам отримати краще уявлення того, скільки людей зіткнулися з вірусом. Про це під час пресконференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

    «Планується проведення дослідження найближчим часом, щоб встановити наявність антитіл (у населення - ред.)», - сказав Родина.

    Він додав, що частина населення могло перехворіти Covid-19 безсимптомно і не звертатися за медичною допомогою.

    «Це робиться, щоб епідеміологи знали, яке точне число людей зіткнулися з вірусом. Наявність антитіл класу G у людини свідчить, що він тим чи іншим чином зіткнувся з інфекцією Covid-19. Можливо, він перехворів безсимптомно», - пояснив директор ЦГЗ.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили більше ніж 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Це максимум з початку року.

    За офіційними даними на сьогодні у країні зафіксували повторне зараження Covid-19 у 1360 осіб. При цьому невідомо, чи було це зараження одним штамом вірусу або різними.

    Відзначимо, в Україні в кінці лютого стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу. Станом на 18 березня в країні прищепили понад 80 тисяч осіб, одна українка напередодні отримала вже дві дози вакцини.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня Україна наука хвороби аналізи населення коронавірус
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