МОЗ хоче протестувати українців на антитіла до Covid-19

Частина українців могла перехворіти Covid-19 безсимптомно і не звертатися за медичною допомогою

Чиновники хочуть дізнатися, скільки українців насправді перехворіло на коронавірус

Міністерство охорони здоров’я планує провести дослідження для визначення наявності антитіл до Covid-19 у населення України. Такий тест дозволить епідеміологам отримати краще уявлення того, скільки людей зіткнулися з вірусом. Про це під час пресконференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

«Планується проведення дослідження найближчим часом, щоб встановити наявність антитіл (у населення - ред.)», - сказав Родина.

Він додав, що частина населення могло перехворіти Covid-19 безсимптомно і не звертатися за медичною допомогою.

«Це робиться, щоб епідеміологи знали, яке точне число людей зіткнулися з вірусом. Наявність антитіл класу G у людини свідчить, що він тим чи іншим чином зіткнувся з інфекцією Covid-19. Можливо, він перехворів безсимптомно», - пояснив директор ЦГЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили більше ніж 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Це максимум з початку року.

За офіційними даними на сьогодні у країні зафіксували повторне зараження Covid-19 у 1360 осіб. При цьому невідомо, чи було це зараження одним штамом вірусу або різними.

Відзначимо, в Україні в кінці лютого стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу. Станом на 18 березня в країні прищепили понад 80 тисяч осіб, одна українка напередодні отримала вже дві дози вакцини.

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