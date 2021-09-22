Вибори до Держдуми незаконні: Рада ухвалила проєкт

За відповідне рішення проголосували 322 народні депутати

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №6078 «Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимності виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року». Відповідне рішення підтримали 322 народні депутати, пише «Укрінформ».

Згідно з текстом заяви, Верховна Рада визнає чергові вибори депутатів до Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Держдуму РФ – нелегітимною.

Окрім цього, Рада закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим парламентським виборам у Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Росією частини території в Донецькій та Луганській областях.

Так, у заяві зазначається, що включення громадян України до списків виборців на виборах депутатів Держдуми РФ є незаконним і безпідставним з точки зору Конституції України та міжнародного права, оскільки Крим та Севастополь є невід’ємною частиною України, а примус мешканців Криму та тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей до набуття громадянства РФ є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Також українські парламентарі звернули увагу на те, що організація голосування в Криму та залучення до виборів громадян України з незаконно виданими російськими паспортами на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей є юридично нікчемними, адже до списків виборців, використаних на виборах депутатів Держдуми РФ, були протиправно і безпідставно включені мешканці тимчасово окупованих територій України, що призвело до фальсифікації списків виборців.