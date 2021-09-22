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    У Росії з радарів зник військовий літак

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    На пошуки російського літака відправили вертольоти МНС РФ, але вони нічого не знайшли - У Росії з радарів зник військовий літак
    На пошуки російського літака відправили вертольоти МНС РФ, але вони нічого не знайшли
    фото: ТАСС

    На борту зниклого літака перебувають шестеро осіб

    У Хабаровському краї, що в Росії, з радарів зник військовий літак Ан-26. На його борту перебувають шестеро осіб, повідомляє «Інтерфакс».

    «Літак Ан-26 проводив технічний політ у 40 кілометрах від Хабаровська, проте раптово перестав виходити на зв'язок і з радарів зник», – йдеться в повідомленні.

    РосЗМІ пишуть, що літак виконував технічний політ з перевірки засобів зв'язку, він належить ЗАТ «Льотні перевірки і системи». Джерело уточнило, що Ан-26 зник на 38 км на південний захід від аеродрому Хабаровськ-Центральний.

    За даними іншого джерела ТАСС, літак зник в районі Хехцирського заповідника.

    Співрозмовник ЗМІ у регіональному російському уряді розповів, що вертоліт, відправлений на пошуки зниклого в Хабаровському краї Ан-26, не зміг знайти його через погану видимість. «Погана погода, швидше за все, будуть відправляти наземні групи», – сказав він.

    У МНС РФ підтвердили пропажу з радарів літака. Зараз організовані пошуки повітряного судна, в них задіяний вертоліт Мі-8 Росавіації. У готовність також приведено Мі-8 МНС.

    Додамо, що влітку у РФ на Камчатці сталася катастрофа з літаком Ан-26, на борту якого були 28 осіб. Він зник з радарів, коли летів з Петропавловська-Камчатського в селище міського типу Палана. Всі на борту літака загинули. Серед можливих версій катастрофи наслідок називало несприятливу погоду, помилку пілотування і технічні несправності повітряного судна.

    Також повідомлялося, що у зниклому на Камчатці літаку Ан-26 були чиновники.

    Загалом останнім часом у Росії масово падають військові та пожежні літаки. При цьому катастрофи з російськими літаками відбуваються не тільки в РФ, але і за кордоном.

    Також у середині серпня у Росії розбився транспортний літак (відео).

    Теги: Росія катастрофа політ авіакатастрофа літак вертоліт військові
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    У Росії з радарів зник військовий літак