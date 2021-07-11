Вибори у Молдові відбулися: вже проголосувала третина населення

Попередні результати стануть відомі пізно вночі

За даними Центральної виборчої комісії Молдови, на позачергових парламентських виборах у країні вже проголосувало понад 30% виборців. Відповідно до молдовського законодавства, це означає, що вибори відбулися

Згідно з даними, які відображаються на сайті ЦВК в режимі реального часу, станом на 15:30 у голосуванні взяли участь понад 980 тис. виборців, що становить 33,3% осіб, внесених до списків для голосування.

Для проведення виборів відкрито 2 150 виборчих дільниць, зокрема 2000 у Молдові (включно з дільницями на правому березі Дністра, призначеними для голосування громадян Молдови, що мешкають у Лівобережжі) та 150 дільниць за кордоном (у 36 країнах).

Як повідомляв «Главком», Вищий суд республіки Молдова відхилив рішення Апеляційного суду щодо зменшення кількості виборчих дільниць для жителів Придністров’я із 41 до 12.

Перші попередні результати виборів будуть відомі близько опівночі. Усі виборчі дільниці відкриті з 7:00 до 21:00 місцевого часу. На деяких з них виборці із непідконтрольного Придністров’я утворили черги.

Як повідомлялося раніше, президентка Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів – після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

До слова, за результатами дослідження, у парламент Молдови ймовірно пройдуть три партії. Головним конкурентом проєвропейської Майї Санду є проросійський політик Ігор Додон.