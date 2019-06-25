У Вірменії втретє заарештували експрезидента Кочаряна



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Колишній президент Вірменії Роберт Кочарян

Апеляційний суд задовольнив клопотання Генпрокуратури щодо перегляду вердикту суду загальної юрисдикції про пом'якшення покарання для Кочаряна.

Апеляційний суд Вірменії скасував попереднє рішення суду загальної юрисдикції про звільнення експрезидента Роберта Кочаряна з-під арешту під особисте поручительство і знову заарештував його.

Як повідомляє «Армінфо», причина – звинувачення в поваленні конституційного ладу та хабарництві.

У вівторок, 25 червня, Апеляційний суд задовольнив клопотання Генпрокуратури щодо перегляду вердикту суду загальної юрисдикції про пом'якшення покарання для Кочаряна. Поряд з цим суд скасував попереднє рішення щодо зупинення провадження в цій справі.

Суд звинуватив експрезидента в поваленні конституційного ладу країни, в його безпосередній причетності до розгону протестів 2008 року, а також в отриманні хабара у великому розмірі.

Кочарян запевняє, що цю справу ініційовано навмисно, щоб перешкодити йому взяти участь у виборах.

Повідомляється, що на момент оголошення вироку сторона захисту Кочаряна не перебувала в залі на знак протесту проти судді цієї справи Армена Даніеляна (під час останнього судового засідання він відмовився вислухати сторону захисту експрезидента).

У Вірменії 13 травня почався суд у справі колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна, звинуваченого у справі про повалення конституційного ладу під час останніх тижнів його десятирічного правління, що завершилося у квітні 2008 року.

Наприкінці квітня експрезидента Вірменії звинуватили в отриманні $3 млн хабара.

У травні суд звільнив Кочаряна з-під варти.