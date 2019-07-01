Білий дім прокоментував заяву Трампа: про повну амністію Huawei мова не йде



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Міністерство торгівлі США тимчасово надасть ряд додаткових ліцензій на постачання товарів Huawei

Заява президента США Дональда Трампа зняти обмеження з китайської компанії Huawei за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном не є «повною амністією».

Про це заявив в ефірі американського телеканалу Fox News голова Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кудлоу, пише DW.

Таким чином Кудлоу прокоментував виступи низки сенаторів, які заявили про рішучість домогтися відновлення всіх санкцій проти китайського концерну.

«Міністерство торгівлі США тимчасово надасть ряд додаткових ліцензій на постачання товарів загального призначення. Ми не вважаємо, що ці випадки зачіпають національну безпеку США», - запевнив Кудлоу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на полях саміту Великої двадцятки розповів, що поки не бажає виключати Huawei з «чорного списку», однак Вашингтон готовий дозволити американським компаніям продавати обладнання китайського телекомунікаційного гіганта, якщо це не загрожуватиме нацбезпеці США.

Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

Також повідомлялося, що США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.

У середині травня Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку.

Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».