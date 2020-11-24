Вибори в США: штат Мічиган підтвердив перемогу Байдена

Кандидат від демократів Джо Байден офіційно отримав 16 голосів вибірників у штаті

На виборах президента США кандидат від демократів Джо Байден офіційно отримав 16 голосів вибірників у штаті Мічиган. Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що виборча комісія штату Мічиган затвердила перемогу Байдена.

За даними телеканалу, рішення комісії штату «майже знищило будь-який шлях» для чинного президента Дональда Трампа скасувати результати виборів шляхом судових розглядів.

За словами представника Байдена, демократ виграв вибори у понад 150 тис. голосів, що в 14 разів більше, ніж його суперник Дональд Трамп у 2016 році.

Нагадаємо, передвиборчий штаб Трампа 4 листопада, посилаючись на відсутність доступу до відстеження підрахунку голосів, подав позов у трьох штатах: Джорджії, Мічигані та Пенсільванії.

Суди в Джорджії та Мічигані відмовили в задоволенні позову штабу Трампа. Однак 6 листопада в Джорджії все ж вирішили провести перерахунок голосів через незначний розрив між кандидатами. Перерахунок голосів в Джорджії підтвердив перемогу Байдена.

Як повідомлялося, штаб Байдена підтвердив початок передачі влади в США.

Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп запустив процес передачі влади Байдену.

Напередодні Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.