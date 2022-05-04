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    Ракетний удар на Київщині: опубліковано фото

    Внаслідок падіння уламків ракети є загорання чагарника - Ракетний удар на Київщині: опубліковано фото
    Внаслідок падіння уламків ракети є загорання чагарника

    Під час повітряної тривоги по Броварському району нанесено ракетний удар

    У Київській області в полі поблизу села Требухів впали залишки ракети. Її збили сили протиповітряної оборони. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

    «Маємо оновлену інформацію щодо прильоту в Требухові. Після успішного спрацювання ППО, залишки ракети впали в полі поблизу с.Требухів. Будинки не пошкоджені. Постраждалих немає», – повідомив Сапожко.

    Внаслідок падіння уламків є загорання чагарника. На місці працює ДСНС. Інформація уточнюється та перевіряється.

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    Ракетний удар на Київщині: опубліковано фото
    Ракетний удар на Київщині: опубліковано фото
    Ракетний удар на Київщині: опубліковано фото
    Ракетний удар на Київщині: опубліковано фото
    фото: Олександр Павлюк/КОВА, @Pravda_Gerashchenko

    Нагадаємо, увечері 4 травня в Київській області стався потужний вибух. Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.

    Також увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.

    Теги: вибух росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар на Київщині: опубліковано фото