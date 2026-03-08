Головна Країна Події в Україні
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: що відомо
фото: соцмережі

Ймовірно вибух пов’язаний з ракетним ударом

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 8 березня, пролунав вибух. Місцеві Telegram-канали та мешканці міста повідомляють про прильоти та роботу засобів ураження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.

За попередніми даними, по місту було завдано ракетного удару.

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: що відомо фото 1
фото: Exilenova+

Очевидці публікують кадри, на яких видно стовп диму, який здіймається над інфраструктурними об'єктами.

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: що відомо фото 2
фото: Exilenova+

Інформація про постраждалих та конкретні цілі наразі уточнюється.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали низки результативних ударів по об'єктах російських окупантів, зокрема в районі Донецького аеропорту (ДАП). Операцію було проведено спільно підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ та авіацією Повітряних Сил ЗСУ.

Донецк вибух

