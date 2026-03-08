У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: що відомо

Ймовірно вибух пов’язаний з ракетним ударом

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 8 березня, пролунав вибух. Місцеві Telegram-канали та мешканці міста повідомляють про прильоти та роботу засобів ураження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.

За попередніми даними, по місту було завдано ракетного удару.

Очевидці публікують кадри, на яких видно стовп диму, який здіймається над інфраструктурними об'єктами.

Інформація про постраждалих та конкретні цілі наразі уточнюється.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали низки результативних ударів по об'єктах російських окупантів, зокрема в районі Донецького аеропорту (ДАП). Операцію було проведено спільно підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ та авіацією Повітряних Сил ЗСУ.