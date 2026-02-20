Головна Світ Політика
Росія створює пожежний підрозділ для «захисту» Запорізької атомної станції

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Росія створює пожежний підрозділ для «захисту» Запорізької атомної станції
Станція постійно перебуває у зоні підвищеного ризику через обстріли та пошкодження інфраструктури
фото з відкритих джерел

Росія анонсувала створення спецпідрозділу пожежників для Запорізької АЕС чисельністю 211 осіб

Окупаційна влада оголосила про формування спеціального пожежного підрозділу, який нібито має «захищати» Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на центр національного спротиву. 

Згідно з проєктом указу президента РФ, у структурі федеральної протипожежної служби планується створити підрозділ чисельністю 211 осіб.

Саме формування загону заплановане на 2027–2028 роки, а сам указ має набути чинності з 1 квітня 2026 року.

У центрі національного спротиву наголошують, що за фасадом «служби порятунку» ховається новий механізм залучення українців з окупованих територій до силових структур агресора.

«Формально – «служба порятунку». Фактично – ще один канал втягування чоловіків призовного віку до силової системи РФ», - йдеться в повідомленні.

Паралельно з цим, ситуація на станції залишається критичною. МАГАТЕ підтвердило, що станом на 20 лютого 2026 року станція знову залежить від єдиної основної лінії живлення через пошкодження резервних мереж унаслідок бойових дій. Хоча було досягнуто домовленості про «вікно тиші» для ремонтів, постійна присутність окупаційних військ та створення нових воєнізованих структур під виглядом пожежників лише підвищує ядерні ризики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання. За словами глави держави, ситуація навколо ЗАЕС, як і статус окупованого сходу, – це ключові виклики, які досі залишаються непогодженими на рівні делегацій.

Теги: атомная электростанция окупація війна росія

