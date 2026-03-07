Генштаб підвердив ураження росіян поблизу Донецького аеропорту
Генштаб підтвердив успішне ураження об'єктів ворога на різних напрямках фронту
Сили оборони України завдали низки результативних ударів по об'єктах російських окупантів, зокрема в районі Донецького аеропорту (ДАП). Операцію було проведено спільно підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ та авіацією Повітряних Сил ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Сьогодні в районі Донецького аеропорту було уражено важливий військовий об'єкт противника – місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників типу «шахед».
Для завдання удару було застосовано високоточні ракети ATACMS та SCALP. Після влучання на об'єкті зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію, що свідчить про успішне знищення ворожих запасів озброєння.
«В районі Донецького аеропорту ракетами ATACMS та SCALP сьогодні уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу «шахед», – зазначили в Генштабі.
Упродовж 6 березня та в ніч на 7 березня Сили оборони України реалізували серію заходів, спрямованих на зниження бойового потенціалу агресора:
- Уражено пункт управління БпЛА окупантів у районі Діброви (Луганщина) та командно-спостережний пункт у районі Кругляківки (Харківщина).
- Завдано ударів по артилерійських засобах ворога на вогневих позиціях поблизу Тавільжанки (Харківщина), Воскресенки та Новопавлівки (Донеччина).
- Уражено райони зосередження особового складу противника в Новогригорівці, Залізничному (Запоріжжя), Торському (Донеччина) та Сопичі на Сумщині.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку місцеві мешканці повідомили про вибухи, після чого в одному з районів міста спалахнула масштабна пожежа. На кадрах з різних ракурсів міста видно густу чорну хмару диму, що підіймається високо в небо.
