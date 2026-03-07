Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб підвердив ураження росіян поблизу Донецького аеропорту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підвердив ураження росіян поблизу Донецького аеропорту
Удару завдано підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ
фото: скріншот з відео

Генштаб підтвердив успішне ураження об'єктів ворога на різних напрямках фронту

Сили оборони України завдали низки результативних ударів по об'єктах російських окупантів, зокрема в районі Донецького аеропорту (ДАП). Операцію було проведено спільно підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ та авіацією Повітряних Сил ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Сьогодні в районі Донецького аеропорту було уражено важливий військовий об'єкт противника – місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників типу «шахед».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Для завдання удару було застосовано високоточні ракети ATACMS та SCALP. Після влучання на об'єкті зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію, що свідчить про успішне знищення ворожих запасів озброєння.

«В районі Донецького аеропорту ракетами ATACMS та SCALP сьогодні уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу «шахед», – зазначили в Генштабі.

Упродовж 6 березня та в ніч на 7 березня Сили оборони України реалізували серію заходів, спрямованих на зниження бойового потенціалу агресора:

  • Уражено пункт управління БпЛА окупантів у районі Діброви (Луганщина) та командно-спостережний пункт у районі Кругляківки (Харківщина).
  • Завдано ударів по артилерійських засобах ворога на вогневих позиціях поблизу Тавільжанки (Харківщина), Воскресенки та Новопавлівки (Донеччина).
  • Уражено райони зосередження особового складу противника в Новогригорівці, Залізничному (Запоріжжя), Торському (Донеччина) та Сопичі на Сумщині.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку місцеві мешканці повідомили про вибухи, після чого в одному з районів міста спалахнула масштабна пожежа. На кадрах з різних ракурсів міста видно густу чорну хмару диму, що підіймається високо в небо. 

Читайте також:

Теги: Донецк Генштаб аеропорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1472-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2026 року
Вчора, 08:15
Аеропорт у Дубаї після атаки іранського безпілотника
У Катарі, ОАЕ та Ізраїлі пролунали вибухи
28 лютого, 23:26
РФ з початку повномасштабної війни втратила 145 571 безпілотник
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ
24 лютого, 06:46
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 696 танків
Втрати ворога станом на 23 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
23 лютого, 06:45
Ситуація на фронті 22 лютого
Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу
22 лютого, 22:22
Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів
Сили оборони вразили пункти управління, склади та райони зосередження окупантів
20 лютого, 12:03
Ситуація на фронті 13 лютого
Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу
13 лютого, 22:19
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 661 танк
Втрати ворога станом на 11 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
11 лютого, 07:03
Нині триває 1448-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року
10 лютого, 08:24

Події в Україні

Трагедія у Харкові: кількість загиблих зросла до восьми осіб
Трагедія у Харкові: кількість загиблих зросла до восьми осіб
Генштаб підвердив ураження росіян поблизу Донецького аеропорту
Генштаб підвердив ураження росіян поблизу Донецького аеропорту
9 березня у Харкові оголошено днем жалоби
9 березня у Харкові оголошено днем жалоби
Нацбанк заявив про ймовірні проблеми з готівкою в Україні
Нацбанк заявив про ймовірні проблеми з готівкою в Україні
Атака на Харків: багато поранених. Кадри з місця трагедії
Атака на Харків: багато поранених. Кадри з місця трагедії
Атака на Харків: під завалами знайдено тіло дитини
Атака на Харків: під завалами знайдено тіло дитини

Новини

Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua