Зеленський пояснив, чому припинення війни вигідне Трампу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Зеленський пояснив, чому припинення війни вигідне Трампу
Президент України Володимир Зеленський: для Трампа мир між Україною та РФ – питання політичної перемоги
фото: The Atlantic

Президент заявив, що припинення бойових дій може вплинути на політичні перспективи республіканців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для глави Білого дому Дональда Трампа припинення війни між Росією та Україною могло б стати головним політичним досягненням. Про це повідомляє «Главком» він розповів в інтерв’ю The Atlantic.

«Я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж припинення війни між Росією та Україною. Для його спадщини це номер один», - сказав Зеленський. За словами глави держави, завершення війни може також вплинути на політичні позиції республіканців напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Він зазначив, що для американського президента це стало б важливим елементом внутрішньої політичної кампанії.

«Найвигідніша ситуація для Трампа – зробити це до проміжних виборів. Так, він хоче, щоб було менше смертей. Але якщо ми з вами розмовляємо як дорослі, це буде для нього просто перемога, політична», – наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що російська сторона може враховувати політичний календар у США. На його думку, Кремль розуміє, що увага Білого дому з часом буде зосереджена на внутрішній передвиборчій кампанії.

«Росіяни можуть використати цей час, щоб припинити війну, поки президент Трамп справді зацікавлений у цьому. Коли це буде дуже важливо та цінно для нього. Для деяких людей слово «цінно» може звучати надто меркантильно. Але давайте говорити чесно», – зауважив глава держави.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що Україна намагається демонструвати готовність до переговорних ініціатив, аби не створювати враження, що Київ зацікавлений у продовженні війни. «Ось чому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який пришвидшує процес», - додав він.

Завершення бойових дій у стислі терміни можливе лише за умови, якщо Росія перестане хотіти воювати, зауважив Зеленський

Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Росія мають шанс вийти на режим припинення вогню вже до початку літа, проте реалізація цього сценарію залежить від готовності США тиснути на країну-агресора. За словами глави держави, завершення бойових дій у такі стислі терміни можливе лише за умови, якщо бажання зупинити війну виявить не тільки українська сторона, а й Кремль під впливом міжнародних партнерів.

Президент також окреслив послідовність кроків, які мають передувати завершенню активної фази конфлікту. Цей процес передбачає підписання безпекової угоди зі Сполученими Штатами та розробку спільного з американськими та європейськими партнерами плану економічного відновлення України. Важливим етапом має стати узгодження детального мирного плану.

На завершення Володимир Зеленський наголосив, що остаточне рішення щодо погодженого мирного плану має бути ухвалене українським народом на загальнонаціональному референдумі. Президент висловив переконання, що за умови активної міжнародної підтримки та виконання всіх дипломатичних етапів, завершити цей процес до літа є цілком досяжною метою.

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп війна

