Масована атака ворога цієї ночі знеструмила столицю та три області – Укренерго

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Через масовані атаки ворога у частині областей застосовуються аварійні відключення електроенергії
Станом на ранок 12 лютого через нову масовану атаку по енергосистемі є знеструмлені споживачі у Києві та трьох областях

Ворог не полишає спроб знищити українську енергосистему. Так, сьогодні, 12 лютого, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовано превентивні та екстрені знеструмлення. Про це йдеться в розпорядженні Укренерго, інформує «Главком».

В Укренерго повідомляють, що внаслідок чергової масованої атаки РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури є серйозні пошкодження мереж та генерації. Так, знеструмлені споживачі у Києві та трьох областях. також на Харківщині є нові знеструмлення через пошкодження мереж уздовж лінії зіткнення.

«Вночі ворог здійснив комбіновану ракетно-дронову атаку на цивільну енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Також через пошкодження мереж уздовж лінії зіткнення є нові знеструмлення на Харківщині», – йдеться у повідомленні.

Через негоду на ранок повністю або частково були знеструмлені 11 населених пунктів у Закарпатській області. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній.

При цьому Укренерго нагадує, що необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається впродовж всієї доби.

Нагадаємо, Терехов публічно звернувся до Шмигаля через жорсткі відключення світла у Харкові. Мер міста Ігор Терехов поскаржився міністру енергетики України Денису Шмигалю та «Укренерго» на жорсткі відключеннями електроенергії у Харкові. Міський голова закликав переглянути умови відключення електроенергії. 

Ігор Терехов запевнив, що деякі міста України найбільше потерпають від тривалих блекаутів, серед них є й прифронтовий Харків. За словами мера, для Харкова ця зима значно жорсткіша. «Харків – прифронтове місто. Місто, яке вже четверту зиму живе під постійними атаками. Місто, де енергетична інфраструктура зазнала безпрецедентних руйнувань. Де тисячі будинків пережили аварійні відключення тепла, де системи працюють за межею можливого», – написав Терехов.

 

 

колаж: glavcom.ua
