Глава МЗС Польщі закликав Угорщину згадати власне минуле та підтримати Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський критикує ультиматум Угорщини, яка блокує €90 млрд кредиту для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив із гострою заявою на адресу угорського керівництва напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Польський дипломат наголосив, що історичний досвід Угорщини мав би спонукати офіційний Будапешт до рішучої підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Сікорський згадав події 1956 року, коли Угорщина сама стала жертвою радянської військової агресії.

«Угорщина – це країна, яка на власному досвіді знає, що таке іноземне вторгнення. Саме тому ми очікували б від неї солідарності з Україною, яка сьогодні бореться за свою незалежність», – заявив Радослав Сікорський.

За словами Сікорського, позиція Угорщини не лише демонструє брак солідарності, а й використовує порядок денний ЄС для внутрішньополітичних чвар.

«Що мене принципово шокує, так це те, що Україна захищається від російської армії, а угорці колись розуміли, як це. Будапешт двічі зазнавав вторгнення у 20 столітті, але один раз це була Червона армія», – пояснив міністр.

Ця заява пролунала на тлі труднощів із ухваленням нових обмежень проти агресора. Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас підтвердила, що Євросоюз, ймовірно, не встигне узгодити 20-й пакет санкцій до символічної дати 24 лютого через тривалі внутрішні дискусії між країнами-членами.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме новий пакет санкцій через зупинку прокачування нафти трубопроводом "Дружба". Через це ж Угорщина блокує узгоджений ЄС кредит на €90 млрд для України.

Нагадаємо, висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що держави-члени мають різні погляди на критичні сектори економіки РФ, які ще не потрапили під обмеження. Основні суперечки точаться навколо енергетичних ресурсів та механізмів запобігання обходу вже чинних санкцій.