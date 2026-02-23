Головна Світ Політика
Глава МЗС Польщі закликав Угорщину згадати власне минуле та підтримати Україну

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Глава МЗС Польщі закликав Угорщину згадати власне минуле та підтримати Україну
Сікорський вважає, що позиція Угорщини демонструє брак солідарності
фото: АР

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський критикує ультиматум Угорщини, яка блокує €90 млрд кредиту для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив із гострою заявою на адресу угорського керівництва напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Польський дипломат наголосив, що історичний досвід Угорщини мав би спонукати офіційний Будапешт до рішучої підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Сікорський згадав події 1956 року, коли Угорщина сама стала жертвою радянської військової агресії.

«Угорщина – це країна, яка на власному досвіді знає, що таке іноземне вторгнення. Саме тому ми очікували б від неї солідарності з Україною, яка сьогодні бореться за свою незалежність», – заявив Радослав Сікорський.

За словами Сікорського, позиція Угорщини не лише демонструє брак солідарності, а й використовує порядок денний ЄС для внутрішньополітичних чвар.

«Що мене принципово шокує, так це те, що Україна захищається від російської армії, а угорці колись розуміли, як це. Будапешт двічі зазнавав вторгнення у 20 столітті, але один раз це була Червона армія», – пояснив міністр. 

Ця заява пролунала на тлі труднощів із ухваленням нових обмежень проти агресора. Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас підтвердила, що Євросоюз, ймовірно, не встигне узгодити 20-й пакет санкцій до символічної дати 24 лютого через тривалі внутрішні дискусії між країнами-членами.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме новий пакет санкцій через зупинку прокачування нафти трубопроводом "Дружба". Через це ж Угорщина блокує узгоджений ЄС кредит на €90 млрд для України. 

Нагадаємо, висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що держави-члени мають різні погляди на критичні сектори економіки РФ, які ще не потрапили під обмеження. Основні суперечки точаться навколо енергетичних ресурсів та механізмів запобігання обходу вже чинних санкцій.

 

Теги: Польща Угорщина Україна Віктор Орбан війна

