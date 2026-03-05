Федоров назвав кількість ліквідованих окупантів дронами за зиму

За три місяці Сили оборони знищили понад 92 тис. російських військових

За останні три місяці Сили оборони України ліквідували 92 475 російських військових. Більшість уражень було здійснено за допомогою безпілотників у межах програми «Армія дронів.Бонус». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова.

За його словами, одним із ключових стратегічних завдань України є знищення більшої кількості російських військових, ніж здатна мобілізувати Росія.

«Знищувати більше окупантів, ніж мобілізує росія, – одне з ключових стратегічних завдань для досягнення цілей війни. Уже маємо верифіковані дані про його виконання за три місяці», – зазначив він.

За інформацією міністра, цієї зими Сили оборони ліквідували 92 475 російських військових. Із них 88 898 окупантів було знищено дронами, а решта – уражені артилерією, що підтверджено відеофіксацією. Лише протягом лютого українські військові вразили 27 313 російських військових. Попри меншу кількість календарних днів і зниження активності противника, середній показник ліквідації склав 975 осіб на добу.

фото: zedigital

Крім того, українські сили встановили новий рекорд зі знищення ворожих безпілотників. За словами Федорова, було перехоплено 15 438 дронів на лінії бойового зіткнення та над українськими містами. «Також оновлено рекорд зі знищення ворожих БпЛА – 15 438 перехоплених дронів на лінії бойового зіткнення та над українськими містами. Другий місяць поспіль наші військові збивають рекордну кількість шахедів. Ефективність захисту неба системно зростає», – заявив міністр.

Він також зазначив, що українські військові активно масштабують використання наземних роботизованих комплексів. За словами Федорова, про виконані місії вже прозвітували 147 підрозділів, що на 25% більше, ніж у січні.

«Наше завдання – максимально переводити фронтову логістику на роботизовані системи, щоб зменшувати ризики для військових і підвищувати ефективність підрозділів», – пояснив він.

Міністр підкреслив, що завдяки програмі «Армія дронів.Бонус» військове командування отримує дані з фронту у режимі реального часу та може швидко поширювати досвід найрезультативніших підрозділів.

Також міністр оприлюднив рейтинг підрозділів, які показали найкращі результати за лютий у межах програми «Армія дронів.Бонус».

1) 414 ОБрБС «Птахи Мадяра»

2) ЦСО «А» СБУ

3) ГВ БАС «Фенікс»

4) Lasar’s Group НГУ

5) 429 ОБрБпС «Ахіллес»

6) 3 ОШБр

7) 412 ОБрБПС «NEMESIS»

8) 23 ОБРОГП НГУ

9) 3 БрОП «Спартан»

10) 95 ОДШБр

До слова, Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від атак іранських безпілотників Shahed.