Bloomberg: Російські удари можуть призвести до ядерного інциденту

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Україна попередила МАГАТЕ про наслідки обстрілів енергосистеми

Українська сторона офіційно поінформувала світову спільноту про критичну загрозу ядерній безпеці через триваючі російські удари по енергетичній інфраструктурі. Як повідомляє Bloomberg, український посол у МАГАТЕ направив дипломатичну ноту, в якій наголосив, що подальші руйнування електромереж можуть спровокувати катастрофічні наслідки на трьох діючих АЕС країни, пише «Главком».

Основна небезпека полягає в ушкодженні 10 ключових вузлових підстанцій, які забезпечують зв'язок Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської атомних станцій із загальною мережею. У разі виведення цих об'єктів з ладу АЕС втратять можливість передавати енергію та будуть змушені екстрено зупинити реактори.

Навіть у неробочому стані енергоблоки потребують стабільного живлення для функціонування систем охолодження. Якщо зовнішнє постачання електрики зникне, єдиним джерелом енергії для запобігання перегріву палива та радіаційного викиду залишаться дизель-генератори. Фахівці зазначають, що перехід на аварійне живлення є останнім етапом захисту перед потенційною масштабною аварією.

Наразі очікується, що представники МАГАТЕ, які перебувають в Україні, підготують та оприлюднять детальний звіт із оцінкою цих ризиків уже наступного місяця.

Як повідомлялося, безперервні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють дедалі серйознішу загрозу ядерній безпеці й можуть призвести до аварії на атомних електростанціях. Саме з цієї причини 30 січня у Відні відбулося спеціальне засідання Ради керуючих Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), скликане для термінового обговорення ситуації.

Зустріч була ініційована Нідерландами за підтримки ще 11 держав, серед яких Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Велика Британія. Хоча засідання не передбачає ухвалення юридично обов’язкових рішень, його головна мета – посилити дипломатичний тиск на Росію та привернути міжнародну увагу до зростаючих ризиків.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до МАГАТЕ та провідних держав світу через інформацію розвідки про можливі удари Росії по підстанціях, які живлять українські атомні електростанції.

