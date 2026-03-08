Китай закликав США та Ізраїль зупинити війну з Іраном

Міністр закордонних справ Китаю Ван І зазначив, що долю Близького Сходу мають визначати народи, які там проживають

Міністр закордонних справ Китаю Ван І наголосив, що Китай виступає за мирне врегулювання війни в Ірані

Міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив із різкою критикою військових дій на Близькому Сході, закликавши Сполучені Штати та Ізраїль до негайного припинення вогню. Під час пресконференції в межах щорічних «двох сесій» у Пекіні головний дипломат КНР попередив, що «полум’я війни» загрожує вийти за межі регіону, а сам конфлікт не приносить користі жодній зі сторін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Ван І наголосив, що Китай послідовно виступає за мирне врегулювання та повернення за стіл переговорів на основі рівноправного діалогу. Він підкреслив, що долю Близького Сходу мають визначати народи, які там проживають, а зовнішнє втручання з метою зміни режимів чи організації «кольорових революцій» не отримає міжнародної підтримки.

Ця заява пролунала в критичний момент, коли лідер КНР Сі Цзіньпін готується до вирішальних перемовин із президентом США Дональдом Трампом, які мають відбутися в Пекіні наприкінці березня. Очікується, що війна з Іраном та її вплив на світову стабільність стануть одними з ключових тем діалогу між лідерами двох найбільших економік світу.

Як відомо, Сполучені Штати підштовхують Китай скоротити закупівлі російської нафти та збільшити імпорт енергоресурсів зі США. У Вашингтоні вважають, що такий крок може послабити економічні позиції Росії під час війни проти України.

За даними The Wall Street Journal, це питання можуть порушити напередодні запланованого візиту президента США Дональда Трампа до Китаю. Міністр фінансів США Скотт Бессент уже розглядає можливість включити тему російської нафти до порядку денного майбутніх переговорів.

Раніше повідомлялося, Китай намагається стримати Тегеран, аби той не перекривав Ормузьку протоку. Пекін, який є найбільшим покупцем іранської нафти, побоюється глобального економічного колапсу.

Bloomberg пише, що представники уряду тиснуть на високопосадовців Ірану, щоб Тегеран не атакував нафтові й газові танкери, які проходять Ормузькою протокою, а натомість дозволив їм продовжувати рух.